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За кого Селена Гомес выйдет замуж? Мама выдвинула требования!
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За кого Селена Гомес выйдет замуж? Мама выдвинула требования! 

Peopletalk 53 минуты назад
Фото: Peopletalk
Все мы знаем, что, несмотря на мимолетный роман с The Weeknd (28), главной любовью Селены Гомес (25) всегда был и будет Джастин Бибер (24). Она ему даже последний клип посвятила Back to you («Вернусь к тебе»).
Правда, мама певицы не всегда одобряла этот союз — видите ли, Селена слишком долго по Биберу страдала. Но на этот раз, в интервью People, Мэнди Тифи заявила, что примет любой выбор дочки, но только если будущий зять будет соответствовать ее требованиям. А их и не так много!
Первое условие: «хорошее чувство юмора». И у Джастина проблем с этим нет! Он постоянно шутит в своём Instagram над подписчиками, выставляет забавные селфи, снимается в роли супермена, даже на своём Lamborghini шутки пишет баллончиком.
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А вот со вторым условием уже сложнее: он должен быть «ориентирован на семейные ценности, понимать её дочь и ставить ее выше славы и денег». Вряд ли Джастин сейчас готов к семейной жизни, учитывая его новое увлечение моделью Хейли Болдуин (21).
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А как ты думаешь, кто подойдёт Селене?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/za-kogo-selena-gomes-vyjdet-zamuzh-mama-vydvinula-trebovaniya/
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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