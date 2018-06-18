За кого Селена Гомес выйдет замуж? Мама выдвинула требования!

Все мы знаем, что, несмотря на мимолетный роман с The Weeknd (28), главной любовью Селены Гомес (25) всегда был и будет Джастин Бибер (24). Она ему даже последний клип посвятила Back to you («Вернусь к тебе»).

Правда, мама певицы не всегда одобряла этот союз — видите ли, Селена слишком долго по Биберу страдала. Но на этот раз, в интервью People, Мэнди Тифи заявила, что примет любой выбор дочки, но только если будущий зять будет соответствовать ее требованиям. А их и не так много!

Первое условие: «хорошее чувство юмора». И у Джастина проблем с этим нет! Он постоянно шутит в своём Instagram над подписчиками, выставляет забавные селфи, снимается в роли супермена, даже на своём Lamborghini шутки пишет баллончиком.

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А вот со вторым условием уже сложнее: он должен быть «ориентирован на семейные ценности, понимать её дочь и ставить ее выше славы и денег». Вряд ли Джастин сейчас готов к семейной жизни, учитывая его новое увлечение моделью Хейли Болдуин (21).

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А как ты думаешь, кто подойдёт Селене?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/za-kogo-selena-gomes-vyjdet-zamuzh-mama-vydvinula-trebovaniya/