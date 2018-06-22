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В «Оттаве» объяснили, что обменяли Хоффмана из-за скандала с его невестой
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В «Оттаве» объяснили, что обменяли Хоффмана из-за скандала с его невестой 

Спорт-Экспресс 53 минуты назад
Фото: LiveSport.Ru
Генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион объяснил, почему в клубе приняли решение обменять нападающего Майка Хоффмана. Напомним, что игрок, транзитом через «Сан-Хосе», оказался во «Флориде».
— Нам нужно было обменять Хоффмана, потому что отношения в раздевалке команды дали трещину, — цитирует сайт НХЛ Дориона. — Она должна быть единой в стремлении к победе. Ключевые моменты — характер, лидерство, ответственность. Сейчас в отношениях стало куда больше нервозности. Это не обвинительный приговор Майку, но нам нужно было идти вперед именно в этом направлении. Мелинда Карлссон стала жертвой, и мы должны ее поддержать. Тот, кто стоит за ее преследованием, должен быть привлечен к ответственности, но с этим будет разбираться расследование.
Напомним, что невеста Хоффмана стала главным героем скандала в клубе. Она обвиняется в интернет-преследовании и угрозах по отношению к супруге Эрика Карлссона — капитана «Оттавы». ​
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Женский форум  Ещё 18 источников 
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