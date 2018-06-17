Школьница из Красноярска поедет на мировой конкурс красоты в Болгарию

Красноярская школьница Елизавета Мартенц претендует на титул «самой красивой принцессы мира».

Юная красавица уже имеет звания Елизавета «Мини мисс Красноярск 2018», «1-ая вице-Мини мисс России 2018». Совсем скоро она примет участие в международном конкурсе «Prince & Princess of the world — 2018».

За корону будут бороться маленькие красавицы из 30 стран мира. Первый день будет посвящен знакомству, во второй день участницы покажут творческий номер, в третий день пройдет дефиле в национальных костюмах, и четвертый день станет днем торжественного награждения победителей.