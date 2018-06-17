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Школьница из Красноярска поедет на мировой конкурс красоты в Болгарию
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Школьница из Красноярска поедет на мировой конкурс красоты в Болгарию 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярская школьница Елизавета Мартенц претендует на титул «самой красивой принцессы мира».
Юная красавица уже имеет звания Елизавета «Мини мисс Красноярск 2018», «1-ая вице-Мини мисс России 2018». Совсем скоро она примет участие в международном конкурсе «Prince & Princess of the world — 2018».
За корону будут бороться маленькие красавицы из 30 стран мира. Первый день будет посвящен знакомству, во второй день участницы покажут творческий номер, в третий день пройдет дефиле в национальных костюмах, и четвертый день станет днем торжественного награждения победителей.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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