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Регина Тодоренко и Влад Топалов подтвердили свои отношения
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Регина Тодоренко и Влад Топалов подтвердили свои отношения 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
В последнее время поклонники ведущей шоу «Орел и Решка» Регины Тодоренко все чаще и чаще и чаще интересуются ее личной жизнью. А после того как на премии Муз-ТВ некоторые из них обратили внимание на округлившийся животик Регины, количество вопросов возросло в несколько раз.
«Можете меня поздравить», — сказала девушка журналистам.
Поклонники тут же принялись за дело, и тысячи поздравлений со скорым рождением малыша моментально разлетелись по ее соцсетям. Но Регина поспешила опровергнуть слухи о своей беременности.
«Ребята, хватит распускать слухи! Это уже злит! Шоу ‘Пятница с Региной’ — это мое детище, именно его я вынашивала месяцев, а то и год! И наконец-то «МЕНЯ МОЖНО ПОЗДРАВЛЯТЬ» —го июня премьера состоится на канале ‘Пятница’ Спасибо моим адекватным и умным фанам, которые хоть не ленятся заглядывать в аккаунты, которые я публикую и замечают хэштеги!» — написала она в своем.
Но механизм стремительного распространения слухов уже был запущен. Поклонники тут же стали гадать, кто может быть отцом ребенка. Уже давно многие подозревали роман между Региной и Владом Топаловым. Однако девушка опровергла и эти догадки.
И вот на днях в ее появилось их совместная фотография из Лондона. «Сфоткалась с фанатом», — так Регина подписала этот кадр. Комментарии тут же заполонили вопросы и предположения: полные недоумения поклонники Регины спрашивали, зачем и почему девушка так долго скрывала свои чувства.
В своем профиле Влад также выложил их совместный снимок с подписью «С любимой ведущей. Сфоткался с кумиром».
Что это — новый способ флирта? Или Влада и Регину и правда связывают только очень теплые дружеские отношения?
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