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Опасные лесные ягоды, которые лучше обходить стороной
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Опасные лесные ягоды, которые лучше обходить стороной 

Don't Panic 57 минут назад
Фото: Don't Panic
С весны по осень многие любят пойти в лес по грибы и ягоды. Но какими бы аппетитными ни казались дары природы, есть все подряд ни в коем случае нельзя. Мы выбрали те из них, подкрепившись которыми в лучшем случае можно отделаться пищевым отравлением, в худшем — все закончится более печальным исходом.
Паслен сладко-горький
Полукустарник цветет с конца мая по сентябрь. В июне-октябре созревают плоды паслена, представляющие собой красные ягоды. Они, как и стебель, и листья, являются ядовитыми. Ягоды паслена сладко-горько не едят даже животные. В его растениях содержатся гликоалкалоиды соланина, солидульцин, дулкамарин и другие ядовитые вещества, которые могут вызвать отравление. Проявляется оно в виде болей в животе, тошноты, рвоты, затруднении дыхания и сердечно-сосудистой недостаточности.
Аронник
В августе листья многолетней травы высотой около 10-20 см осыпаются, оставляя голый стебель, вершина которого покрыта красными ягодами. Из-за содержания алкалоидов употреблять их в пищу в свежем виде нельзя. Но если их высушить, ягоды теряют свои ядовитые свойства и становятся вполне съедобными.
Воронец колосистый
Они могут показаться съедобными хотя бы потому, что их клюют птицы. Но это впечатление обманчиво, и для человека, в отличие от пернатых, они представляют опасность. Для употребления в пищу не годится ни один из органов растения, и тем более черные ягоды, созревающие к середине-концу лета. Они наиболее ядовиты и содержат вещества, поражающие нервную систему и даже в небольших количествах вызывающие сильное расстройство желудочно-кишечного тракта. Кроме того, токсичными свойствами обладает и сок растения, который при попадании на кожу дает ожоги.
Воронец красноплодный
По виду он схож с воронцом колосовидным и отличить его можно только более светлой окраске листьев и по цвету ягод. Созревают они к началу сентября. О том, что растение несъедобное, говорит даже его неприятный запах. Сами ягоды очень горькие и, если кто-то решит утолить ими голод, получит головокружение, тошноту, учащенный пульс и сильное расстройство желудка.
Волчья ягода или волчье лыко
Этот невысокий кустарник с узкими листочками не такой безобидный, как кажется. Кора, листья, цветы, плоды — все они ядовиты. Пыльца цветов приводит к раздражению слизистых оболочек дыхательных путей. Сок растения, попав на кожу, вызывает язвы и дерматит. Осмелившимся же попробовать ягоды, которые созревают в августе-сентябре, обеспечено жжение во рту, тошнота, рвота, возможны судороги и повышенная кровоточивость.
Бузина травяная
В августе-сентябре у травянистого многолетника созревают черные плоды. Считается, что токсичны только незрелые ягоды. При отравлении они вызывают першение в горле, боли в животе, тошноту, рвоту, возможны судороги. Из-за накопления в венозной крови оксигемогло-бина, слизистая оболочка полости рта окрашивается в синий цвет. Смерть наступает от остановки дыхания на фоне острой сердечной недостаточности. Дозрелые плоды съедобны: из них делают вино, варенье, да и просто едят их в сыром виде.
Бересклет бородавчатый
Бересклет бородавчатый относится к ядовитым растениям. Есть нельзя даже листья, не то что плоды. Сладковатые ягоды, созревающие во второй половине августа, вызывают рвоту, диарею, озноб и судороги, а также нарушение сердечной деятельности.
Вороний глаз
Ягода, чернеющая к осени, имеет сходство с черникой. Но в отличие от нее содержит сапонины и сердечные гликозиды, которые могут вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта, понос, тошноту, рвоту, резкое падение ритма сердца до 60-40 и менее сокращений в минуту и даже остановку сердца.
Жимолость лесная
Время созревание плодов приходится на июль-август. Темно-красные ягоды несъедобны, поскольку содержат токсичные вещества. Про попадании в человеческий организм плоды жимолости вызывают отравление, проявляющееся в виде тошноты, рвоты и расстройства желудка.
Бирючина или волчьи ягоды
Ягоды созревают в сентябре–октябре и долго остаются на ветках кустарника. Черные или темно-синие плоды содержат ядовитые вещества, действие которых проявляется уже спустя пару часов после употребления ягод. При отравлении плодами бирючины возникают боли в животе, рвота, поражаются почки и нарушается сердечная деятельность.
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