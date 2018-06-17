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С праздником, папы!
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С праздником, папы! 

Noyabrsk24.ru 50 минут назад
В третье воскресенье июня на Ямале отмечают День отца. Праздник был учреждён в арктическом регионе распоряжением правительства округа в 2012 году, чтобы повысить статус отцовства и признать заслуги мужчин, достойно воспитывающих своих детей.
В честь праздника два ямальских отца будут награждены грамотой и благодарностью главы региона. Также поздравление с вручением благодарственных писем от имени глав планируется в некоторых муниципальных образованиях.
По случаю Дня отца во всех городах и сёлах запланированы семейные спортивные соревнования, фотоконкурсы, выставки рисунков, изготовление открыток и сувениров для пап, книжные выставки, демонстрация мультфильмов. Ноябрьские отцы примут участие в игре «Танковый бой» на радиоупровляемых моделях.
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Женский форум
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