Ким Кардашьян на премии MTV Movie & TV Awards. Как тебе образ? 

В последнее время Ким Кардашьян (37) появлялась на публике только в Yeezy, поэтому мы даже рады увидеть телезвезду в чем-то другом.
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Так, Ким вместе со своей мамой Крис Дженнер (62) пришла на ежегодную премию MTV Movie & TV Awards в Лос-Анджелесе. Для выхода самая яркая представительница семьи Кардашьян предпочла укороченный топ и юбку с разрезом от Atelier Versace. Кстати, прическу телезвезда тоже сменила, на этот раз она выбрала длинные африканские косички.
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