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Ким Кардашьян на премии MTV Movie & TV Awards. Как тебе образ?
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Ким Кардашьян на премии MTV Movie & TV Awards. Как тебе образ? 

Peopletalk 42 минуты назад
Фото: Peopletalk
В последнее время Ким Кардашьян (37) появлялась на публике только в Yeezy, поэтому мы даже рады увидеть телезвезду в чем-то другом.
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Так, Ким вместе со своей мамой Крис Дженнер (62) пришла на ежегодную премию MTV Movie & TV Awards в Лос-Анджелесе. Для выхода самая яркая представительница семьи Кардашьян предпочла укороченный топ и юбку с разрезом от Atelier Versace. Кстати, прическу телезвезда тоже сменила, на этот раз она выбрала длинные африканские косички.
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Нравится образ Ким? Голосуй!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kim-kardashyan-na-premii-mtv-movie-tv-awards-kak-tebe-obraz/
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