Ариана Гранде старается больше времени проводить с Питом Дэвидсоном

Певица Ариана Гранде старается поддерживать своего жениха Пита Девидсона во всем. Так, июня она пришла на его комедийное выступление в клуб, что в центре Манхеттена. Перед началом Ариана выложила видео с маской оленёнка и произносила имя Пита. Видимо, чтобы зарядить бойфренда позитивом! А после мероприятия один из коллег Дэвидсона, Шеррол Смолл, поделился в Инстаграме милым фото. В компании юмористов Ариана и Пит позируют, показывая языки и обнимаются, а сам Шеролл подписал это фото как «Почти новобрачные». И что ещё очень удивило фанатов, так это присутствия актера Джона Майера

И, кстати, о новобрачных. Несколько дней назад стало известно, что Пит сделал Ариане предложение. Но сами артисты это никак не комментируют. Правда, вчера Пит выложил фото, на котором отчетливо видно на левой руке Гранде кольцо. Более того, на всех концертах и мероприятиях она его не тоже снимает.