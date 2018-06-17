Ещё
Круче, чем в кино: как посылка мальчика бедной филиппинке изменила их жизни через 15 лет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Круче, чем в кино: как посылка мальчика бедной филиппинке изменила их жизни через 15 лет 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
История американского молодого человека, произошедшая с ним 18 лет назад, похожа на настоящую сказку или любовную мелодраму. За тем только исключением, что все это было на самом деле.
Семилетний Тирел Вольф в далеком 2000 году поучаствовал в в благотворительной акции под названием «Операция „Рождественский ребенок“». В обувную коробку мальчик сложил школьные канцтовары, игрушки, письмо и свое фото. После того, как родители Тирела отнесли коробку в церковь, мальчик благополучно забыл об этом. А сама посылка в это время отправилась бедной филиппинской семье.
Никто не вспоминал об этом, пока в 2009 году в фейсбуке девушка по имени Джоана Марчан не написала Тирелу. Не зная кто это, парень решил не отвечать.
Вскоре девушка снова постучалась к юноше в друзья, и тогда он спросил, кем она является. Джоана рассказала ему об отправленной посылке с письмом и фотокарточкой около десяти лет назад. Оказывается, девушка даже написала ответное письмо, но оно где-то затерялось.
Тирел к этому времени уже абсолютно забыл про благотворительную акцию и даже спрашивал у матери, действительно ли такое было. Мама все подтвердила, и молодые люди стали общаться.
Спустя год общения они решили встретиться. Тирел заработал денег на поездку и отправился в Манилу. Юноша ужасно переживал, потому что это было его первое путешествие и к тому же он был совсем один. Однако встретившись в аэропорту с Джоаной он понял, что все переживания были напрасны.
Вместе молодые люди провели 10 дней, при этом Тирел был поражен низким уровнем жизни в доме девушки. Уезжая, он обещал ей вернуться.
Что он собственно и сделал, только уже на месяц. Эта вторая встреча предопределила все. Тирел попросил у родителей руку Джоаны, и они согласились. Влюбленные сыграли свадьбу в Америке на ранчо родителей жениха.
Не так давно у пары появился прекрасный малыш. Эта история — еще одно доказательство, что иногда чудеса случаются там, где их совсем не ждешь.
Bigpicture.ru: последние новости
Женщины, убитые собственными мужьями: фотопроект Озге Себзечи Фотограф нашел уникальный способ снимать свадьбы Одинокие мужчины и их котики
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горе сплотило семью Павла Прилучного8
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными46
Пуговка показала «беременный» живот17
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму84
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место80
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:14
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение