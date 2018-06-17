Круче, чем в кино: как посылка мальчика бедной филиппинке изменила их жизни через 15 лет

История американского молодого человека, произошедшая с ним 18 лет назад, похожа на настоящую сказку или любовную мелодраму. За тем только исключением, что все это было на самом деле.

Семилетний Тирел Вольф в далеком 2000 году поучаствовал в в благотворительной акции под названием «Операция „Рождественский ребенок“». В обувную коробку мальчик сложил школьные канцтовары, игрушки, письмо и свое фото. После того, как родители Тирела отнесли коробку в церковь, мальчик благополучно забыл об этом. А сама посылка в это время отправилась бедной филиппинской семье.

Никто не вспоминал об этом, пока в 2009 году в фейсбуке девушка по имени Джоана Марчан не написала Тирелу. Не зная кто это, парень решил не отвечать.

Вскоре девушка снова постучалась к юноше в друзья, и тогда он спросил, кем она является. Джоана рассказала ему об отправленной посылке с письмом и фотокарточкой около десяти лет назад. Оказывается, девушка даже написала ответное письмо, но оно где-то затерялось.

Тирел к этому времени уже абсолютно забыл про благотворительную акцию и даже спрашивал у матери, действительно ли такое было. Мама все подтвердила, и молодые люди стали общаться.

Спустя год общения они решили встретиться. Тирел заработал денег на поездку и отправился в Манилу. Юноша ужасно переживал, потому что это было его первое путешествие и к тому же он был совсем один. Однако встретившись в аэропорту с Джоаной он понял, что все переживания были напрасны.

Вместе молодые люди провели 10 дней, при этом Тирел был поражен низким уровнем жизни в доме девушки. Уезжая, он обещал ей вернуться.

Что он собственно и сделал, только уже на месяц. Эта вторая встреча предопределила все. Тирел попросил у родителей руку Джоаны, и они согласились. Влюбленные сыграли свадьбу в Америке на ранчо родителей жениха.

Не так давно у пары появился прекрасный малыш. Эта история — еще одно доказательство, что иногда чудеса случаются там, где их совсем не ждешь.