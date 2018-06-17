8 лучших врачей России, о которых должен знать каждый

17 июня в нашей стране отмечается День медицинского работника — профессиональный праздник тех, кто часто осмеливается спорить со смертью. Кто они, современные герои медицины в нашей стране? Чьи имена повторяют с благодарностью десятки тысяч успешно вылеченных пациентов по всей России и в других странах?

За сухими фактами биографий кроются долгие годы бесконечных исследований и громких открытий, способных перевернуть целые отрасли и направления медицины. Мы поздравляем всех медицинских работников России с их профессиональным праздником и рассказываем о некоторых самых заметных случаях из практики врачей — настоящей и неподдельной гордости нашей страны.

У этого легендарного доктора множество титулов: «Детский доктор мира», «Гордость России», «Национальный герой», «Европеец года», он был номинирован на Нобелевскую премию Мира в 2007 году. Отважный врач лично вел переговоры с террористами во время захвата заложников на Дубровке в 2002-м и в Беслане в 2004-м.

Рошаль был одним из ликвидаторов последствий катастрофы на железной дороге под Уфой, взрыва завода в Усть-Каменогорске, разрушительных землетрясений на Сахалине, в армянском Спитаке, Египте, Японии, Грузии, Калифорнии, Индии, Афганистане, Турции. Работал в горячих точках Абхазии, Грузии, бывшей Югославии, был в чеченском плену. Это он создал и вошел в состав совета директоров Всемирной ассоциации неотложной помощи и медицины катастроф. Чудесных историй спасения пациентов можно насчитать десятки тысяч — за каждой из которых невыносимая боль, страдание, страх и отточенная виртуозная работа доктора, который работал и продолжает работать, несмотря ни на что.

Александр Георгиевич Аганесов

Аганесов без преувеличения является хирургом-волшебником. Он первым в мире сумел сшить позвоночник человека, сблизив концы спинного мозга по технологии собственного изобретения. За много лет этот метод позволил спасти жизни многим людям, позволив им жить привычным способом без обездвиживания.

Ренат Акчурин — титулованный различными медицинскими организациями и университетами России и мира кардиолог и кардиохирург. Именно он проводил операцию по коронарному шунтированию сердца Борису Ельцину в 1996 году. Это подарило Ельцину еще 11 лет жизни.

Кроме того, Акчурин — автор первых в мире методик по вопросам трансплантации сердца и комплекса сердце-легкие, соавтор первых в России операций по реплантации пальцев, пересадке пальцев стопы на кисть, сложносоставных пластических операций по восстановлению беспалой кисти.

Одна из его операций длилась почти сутки — хирург шил сидя, пока пациент был под наркозом. Абдулла Ишалиев заснул на путях и ему отрезало обе кисти грузовым вагоном. Ровно 22 часа пришлось пришивать обе кисти — и этот бывший солдат приехал примерно через полгода с работающими обеими руками. Он работал к тому времени учетчиком на хлопке и мог считать на счетах обеими руками, отказавшись даже от получения инвалидности, мог водить машину.

Маргарита Бениаминовна Аншина

Аншина — легендарный гинеколог-эндокринолог, подарившая радость родительства сотням и тысячам отчаявшихся семей, перепробовавших все возможные способы зачать ребенка. История о супружеской паре, усыновивших сперва девочек-близнецов и после этого родивших еще пару двойняшек после ЭКО, рассказывается на многих форумах, посвященных проблемам бесплодия: ту женщину считали безнадежной, от нее отказались все врачи, но процедура ЭКО у Маргариты Бениаминовны помогла сотворить настоящее чудо и родить здоровых дочек самостоятельно.

Несмотря на возраст этот знаменитый кардиохирург приезжает в клинику не позже половины восьмого утра. Он утверждает, что большинство болезней сердца хорошо лечится, важно только сделать это вовремя. И, если бы в сутках было 48 часов, он бы потратил их все на лечение людей.

Его рабочая «норма» — пять операций в день: далеко не каждый из молодых врачей выдержит такое напряжение. Он делает самые сложные операции на сердце, берется за то, от чего другие хирурги отказываются. Иногда за одну операцию делает три: меняет клапан сердца, делает шунтирование, устраняет аритмию.

Бокерия не слишком любит рассказывать о подробностях своих операций, но одним из случаев делится охотно: в конце 1980-х к нему приехал друг из Очамвиры и срочно позвал его к парню, умиравшему в больнице от ранения в сердце. Доктор вылетел в Грузию и ночью приехал в районную больницу — по тем временам просто страшную. Сделал операцию, улетел в Москву и забыл напрочь об этом случае. Через два года он приехал в Очамчиру в отпуск. Рядом с его домом разливалась горная речка Гализга. Весь город стоял на берегу, фотографируя коров, плывущих по воде, поваленные деревья. И лишь один человек, стоя чуть ли не под горло в воде, вытаскивал животных из воды. Увидел Бокерию, подбежал к доктору и начал его подкидывать в воздух: да, это оказался тот самый парень, которому кардиохирург сшивал сердце.

К людскому горю нельзя привыкнуть: по словам Бокерии, он до сих пор чувствует комок в горле, когда понимает, что перед ним пациент, которому невозможно помочь.

Вученович Юлия Дмитриевна

Знаменитый в России акушер-гинеколог. Именно к ней стараются попасть на роды женщины, настроенные делать это максимально естественно. Проповедует идеи Мишеля Одена по вопросам естественных родов: с ее помощью мир увидели тысячи младенцев. С помощью Вученович таким способом рожают и женщины после кесарева сечения при предыдущих беременностях.

Любая из таких беременностей считается тяжелой — и по всем показаниям в подобных случаях отправляют на плановое «кесарево». Множество женщин рассказывают чудесные истории того, что им все же удалось родить самостоятельно при помощи Юлии Дмитриевны. На просьбу рассказать о самых удивительных случаях она чаще всего делает строгое лицо: роды — бесконечное чудо и волшебство, никто не может оценить, какие из них более тяжелые, а какие — менее. Себя она считает лишь проводником, помощником любой мамы и ее бесконечно любимого малыша. Хотя всех детей, родившихся с ее помощью, называет «своими».

Признанный и авторитетный во всем медицинском мире хирург-трансплантолог. Под его руководством разработаны уникальные и фундаментальные направления по трансплантации печени. У Готье наибольший в России личный опыт по пересадке печени, это единственный в стране хирург, который выполняет родственную трансплантацию по собственной оригинальной методике: сегодня она получила широкое применение у действующих хирургов мира.

Он же — автор нескольких других уникальных методик, которые используются при сложнейших операциях. При всем при этом Готье рассказывает в интервью о том, что посуду дома он всегда моет сам — даже после торжественных ужинов с признанными светилами мировой хирургии. Говорит, что у него руки чище после этого становятся. И смеется.

Одним из первых к нему на операцию попал девятилетний Алеша Мишин. Он весил всего 24 килограмма. Состояние смертельно опасное. Фрагмент печени взяли у его мамы. Потом была еще одна пересадка — пересадка почки. Донором снова была мама Алеши. Оба живы, чувствуют себя нормально.

Буквально пару месяцев назад мировые СМИ рассказывали о сенсации: команда докторов под руководством доктора Готье впервые провела сложнейшую операцию десятимесячной Полине, которая появилась на свет с циррозом печени. Новую жизненно важную железу девочка получила от собственной матери. На теле молодой женщины после трансплантации не осталось ни единого надреза.

Доктор говорит, что каждый год в России порядка 100 маленьких детей фактически находились на грани жизни и смерти из-за страшного диагноза. Но теперь симптомы цирроза печени уже не столь фатальны — уникальные операции делают даже младенцам меньше года.

Сергей Леонидович Дземешкевич

Дземешкевич разработал идею и модель бесклапанного искусственного сердца для имплантаций, он же разработал и успешно выполнил операцию полной анатомической трансплантации сердца. Первым в стране выполнил серию успешных операций по ортопедической пересадке донорского сердца — его пациенты ведут совершенно нормальную активную жизнь спустя 20 лет после пересадки.

Самой первой из них стала очень тяжелая пациентка — девятнадцатилетняя Наташа Пискунова, ее привезли в почти безнадежном состоянии из Самары. По всему миру рекорд по продолжительности жизни с пересаженным сердцем — двадцать лет. Наталья живет со своим новым сердцем и сейчас — и продолжает наблюдаться у кардиохирурга.

Случай, о котором Дземешкевич вспоминает с горечью — Нине Сальниковой пересадили легкое, это была первая операция такого рода в России. К сожалению, в ее собственном легком развилась пневмония, которая перекинулась и на пересаженное легкое: молодая женщина умерла, и сделать было ничего нельзя, хотя сама операция прошла очень успешно.