Знал ли Иисус Христос, что Иуда — предатель

Евангельские тексты говорят нам о том, что Христу было известно о намерении одного из ближайших учеников предать Его, и Он даже указал, кто именно это совершит: «Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня При сем и Иуда, предающий Его, сказал: не я ли, Равви? Иисус говорит ему: ты сказал.» (Мф 26:23-15)

Христос, избрав в число двенадцати апостолов Иуду, без сомнения, знал о всех сильных и слабых сторонах его души и характера и, вероятно, именно желание помочь Иуде возрасти духовно в лучших своих качествах и побудили Христа приблизить его к Себе и даже доверить небольшую казну общины.

Согласно христианскому учению, Бог предвидит, но не предопределяет ход событий, поступки и судьбы людей: человеку присуща свобода воли и выбора как образу и подобию Божию. Христос, видя помышления Иуды, знал, что замыслил Его апостол, знал, что тот не воспринял Его учения и Его Самого как истинного Мессию. Однако даже в последний момент Христос пытается обратить душу Иуды к покаянию, показав, что ведает его намерениях.

Но разочаровавшийся и омрачённый страстью сребролюбия Искариот оказался не чувствителен к увещеваниям Спасителя и сделал осознанный выбор в пользу греха. Конечно, его поступок не был предопределён — это был именно нравственный выбор. И было бы неверно полагать, что предательство Искариота было «особой миссией», возложенной на него Провидением — конечно нет.

Это, безусловно, был тяжёлый грех, совершённый по воле и выбору одного человека — и Христос, будучи Богом, эту свободную волю не пресёк каким-либо чудесным образом, но обратил последствия её во благо для людей.