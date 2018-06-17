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Меня давно оскорбляет понятие «возраст дожития»
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Меня давно оскорбляет понятие «возраст дожития» 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Мои финские друзья были только что фраппированы мной, а точнее известием, что в России женщины выходят на пенсию раньше мужчин.
Тут в зависимости от трудового стажа выходят в 63, а если рассчитываешь только на государственную — то в 65. И скажем так — нет региональных особенностей — так что нет никакой «северной» пенсии — хотя сидеть в офисе в Хельсинки это несколько иное, чем пахать за Полярным кругом в тундре.
Здесь, тем не менее, идут те же процессы что и в России — люди в 60 лет — это совсем не те люди, которыми были их родители в 60 — их сложно назвать дедушками — это крепкие, активные люди. Особенно, если не бухали всю жизнь.
А меня уже давно и последовательно оскорбляет официальное российское понятие «возраст дожития», который например, употребляется в процессе выдачи «последнего паспорта» — который после 45 лет уже не меняется у граждан. Типа вот вам паспорт с собой до могилы. Видимо, всегда рассчитывали, что мужичок русский после 45-50 точно отбросит копыта, да и хрен с ним.
А оно вот как вышло — мужички (и их тетушки) вдруг занялись собой, получили нормальных лекарств, научились избегать загазованных помещений и перешли с водки на испанское вино и глядишь — возраст «дожития» плавно переходит в возраст типа «серебряный».
Но этого серебра тоже на их висках не увидишь, потому что они бреются налысо, чтобы не отпугивать сексуальных партнерш и едут загорать. Кстати во всем мире, в том числе и в России, возраст сексуальной активности вдруг резко сдвинулся вверх по сравнению с предыдущим поколением.
И что вы хотите отправить этих людей «доживать»?
Источник: Блог Игоря Мальцева
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