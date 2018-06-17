Почему хороший чай не выходит за пределы Китая, объяснили тюменцам

Из тысячи мероприятий — веселых и не очень — мы выбрали, пожалуй, одно из самых спокойных и поздних. Накануне вечером, в музее «Усадьба Колокольниковых» (улица Республики, 20), прошла неожиданно интересная и познавательная лекция Евгения Сауэра, руководителя проекта «Путь чая 108», о традициях китайского чаепития. «Неожиданно», потому что я была настроена скептически на нудный монолог, но на деле все вышло живо, увлекательно и полезно.

К сожалению, тюменцев было не много — в зале с невероятно высокими и монументальными стенами едва ли можно было насчитать 15 человек, причем только один из зрителей после каждой третьей фразы спикера утвердительно покачивал головой (как будто только он и разбирался в теме). Это касалось имен китайских божеств, названий чая и способах его заваривания. И поскольку я во всех этих тонкостях мало разбираюсь, мне было неловко… В целом же, обычно на такого рода мероприятия приходят истинные ценители — либо музейной жизни, либо китайской культуры, либо просто чая. Я не отношусь ни к тем, ни к другим и даже ни к третьим, однако о своем присутствии не жалела ни минуты, и вот почему.

Какой чай вам больше по вкусу?

По словам Евгения, чай появился в Китае еще в 3 737 году до нашей эры и сначала не воспринимался как простой напиток, а служил способом общения с духами и игры со своим состоянием. Однако со временем, как и полагается, он «ушел в массы» и стал доступен каждому — от простого земледельца до императорского отпрыска. Сейчас в мире ежегодно появляется около сотни сортов чая, но лишь единицы находят своих почитателей. Многие сорта, как признался лектор, возникают случайно — путем проб и ошибок.

В целом же, общепринятой и эталонной классификацией чая считается китайская. Чай делят на:

зеленый (самый известный и неприхотливый в приготовлении);

белый (один из самых нежных чаев);

желтый (самый редкий для России, да и в пределах Китая его мало производят, потому что желтый чай технологически сложнее приготовить; такой чай следует заваривать при температуре воды от 50 градусов, а вот кипяток убьет весь его вкус, аромат и полезные свойства);

улуны (делятся географически, считаются самыми вкусными и ароматными, чаще используются в чайных церемониях);

красный (появился случайно, когда один из технологов — если верить легенде — пытался приготовить другой чай, забылся и «пережарил», а когда спохватился, подумал, что все испортил, но на деле вышло очень даже вкусно; лектор посоветовал пить красный чай 1 января — говорит, хорошо снимает синдром похмелья…);

черный (самая обширная группа, к которой относятся пуэры).

Кстати, как бы вам ни хотелось думать по-другому, китайский чай считается лучшим в мире, и все чайные технологии были заимствованы именно у китайцев. Евгений Сауэр однако отметил, что в России тоже можно встретить хорошие сорта, но преимущественно в Краснодарском крае. Однако прошу не путать чай и фитосборы — это все-таки разные вещи, которые почему-то в народе называются одним словом «чай».

Немного о чайных церемониях

«В Сибири чай прижился хорошо. У нас всегда чай ассоциируется с застольем, самоваром, неким пиром с добрыми душевными беседами и теплыми вечерами. В России есть масса поговорок про чай, здесь любили этот напиток испокон веков. Есть такой момент, что чай хорошо согревает организм в целом, вырабатывает тепло», — сказал Евгений.

А вот в Китае сформировался некий ритуал чайного действия — таинство вокруг чая, которое русскому человеку, по словам Евгения Сауэра, не слишком понятно. Вообще, в каждой китайской провинции чай заваривается по-разному, и в каждом движении просматривается церемониальный подход, множество образов и символов.

«Это некая медитация посредством взаимодействия с чаем, — объяснил лектор. — Человек входит в определенное состояние, и это всегда ритуальная практика. Рождается движение, оно проходит свой путь, развивается, потом действие уходит обратно. Человек во время церемонии концентрируется и проживает образы, а потом привносит их в реальную жизнь. В мире все взаимосвязано, мир целостен: женское начало всегда взаимодействует с мужским, а мужское — с женским».

Во время разговора лектор сводит запястья, и на весь просторный зал раздается звоночек — так ударились друг о друга нефритовые браслеты, украшающие обе руки Евгения. Сначала я подумала, что действие запланировано, чтобы время от времени возвращать слушателей, если те вдруг витают в облаках, к беседе, но тут же Евгений пояснил, что это вышло совершенно случайно. Хотя, признаюсь, я ему не поверила.

В общем, что еще мне удалось понять и запомнить. Во-первых, чайное действие полностью пропитано осознанностью и смыслом, и во время чайной церемонии человек следит за своим внутренним состоянием, активностью головного мозга. Во-вторых, все это помогает осознать, что мир нужно принимать таким, какой он есть, и учиться находить баланс со своим окружением. Как говорится, у природы нет плохой погоды, и если идет дождь, так тому и быть — переживать бессмысленно.

Как определить, хороший чай перед вами или нет А теперь — по больному! Как сказал Евгений (хотя это и раньше ни для кого секретом не было) «чай в пакетиках — это отходы чайного производства». Покупать нужно листовой, на веточках или в виде почек. Кроме того, хороший чай — самодостаточный и цельный, перебивать вкус которого сахаром нет никакой необходимости. Если же в чай добавлен сахар, то чай уже и чаем не назовешь, а лишь чайным напитком.

Понять, качественный перед вами продукт или не очень, можно с помощью обоняния. Вдыхаете запах чая и выдыхаете, если после очередного вдоха запах изменился, значит перед вами чай с высоким содержанием эфирных масел, а это уже не есть хорошо.

И на последок еще несколько любопытных фактов с лекции «Традиции китайского чаепития»:

хороший китайский чай обычно не выходит за пределы Китая, а у хороших китайских фермеров, которые выращивают чай, нет магазинов, так как за их продукцией выстраивается живая очередь;

раньше чай рос только на деревьях, и в Китае сейчас где-то высоко в горах живет мужчина, который следит за старинными чайными деревьями и их сохранностью, и ему государство за это неплохо платит;

на сайте AliExpress Евгений чай никогда не заказывал, но, кажется, ничего против такого способа покупки не имеет — главное попасть на хорошего продавца;

сам Евгений любит улуны, но своего мнения не навязывает, поскольку считает, что все сугубо индивидуально — «на вкус и цвет». Говорит, что пробовать надо все, и только практика поможет вам научиться отличать хороший чай от плохого, да и в целом — найти «свой» чай;

в Китае считают, что нас никто и никогда не обманывает — обманываемся мы сами (здесь уместна китайская пословица «выпил и понял»).