Отцы перестали быть только добытчиками в семье

Сегодня — особый день, который в нашей стране, возможно, когда-нибудь станет официальным. Вот уже четвертый год подряд мы отмечаем День отца. Праздник, в который можно еще раз сказать спасибо сильному, мудрому и самому надежному человеку в твоей жизни.

Не будем спорить о главенстве, все согласятся, что мама — основа всей жизни. Вот и моя семья вполне обычная. В ней уют создавался мамиными руками, всем девчачьим премудростям ведения хозяйства, семьеведению мы учились у нее.

Папам во все времена отводили другую функцию — в первую очередь добытчика и защитника в одном лице. А еще он — источник знаний на все случаи жизни, ходячий опыт в шрамах от шипов и граблей. Среди моих знакомых много таких образцовых отцов.

Волшебники в декрете

И правильно, нынешние папы — поколение особенное. Для них больше не делают секрета из того, как зарождается маленькая жизнь и как ухаживать за младенцем. Они стали чаще интересоваться учебой детей, готовы отстаивать их интересы на любом уровне, а из сложных ситуаций порой находят креативные выходы.

Один московский знакомый взял отпуск по уходу за ребенком, потому что попал под сокращение. Его супруге Ларисе, наоборот, предложили срочно выйти из декретного и возглавить отдел. И они поменялись ролями.

Илья легко вжился в новую роль. Сама удивляюсь, как он умудряется одного занять книжкой, другого инструктировать при починке велика и кормить кашей третьего. Кстати, папа-мама научился готовить полезные обеды и ужины по интернету, завел знакомства с несколькими поставщиками экопродуктов и поварами. А затем — держитесь за стулья! — открыл небольшое кафе. Лариска даже немного ревнует: надо же, как муж удачно в декрете посидел!

Быть родителем — просто безграничное счастье, уверял Захар. С ним, женой Наташей и маленьким Егором мы познакомились на отдыхе. Я смотрела на эту семейку круглыми глазами: ни секунды покоя. Особенно неугомонным был пацан: он постоянно что-то обследовал, притаскивал папе жуков, требовал покормить улитку и отправиться в конный поход. Захар, кстати, всё это поощрял и давал задания сыну: домик построим из камушков, надо найти подходящие, плоские. А прежде чем на коня залазить, вспомни, из каких частей седло состоит, ногу-то как закидывать, помнишь? А знаешь, где пятка у улитки?

Захар не скрывал гордости: в глазах сынишки он — почти волшебник. А все потому, что интернет и технологии позволяют побывать везде и всюду, легко объяснить происхождение вещей и явлений. Главное — не отмахиваться от ребенка, когда у него есть сто тысяч «Почему?» и сохранять спокойствие, когда он делает самостоятельные шаги во взрослую жизнь.

Учить без назиданий

Мой папа — из другого поколения. И от него я научилась главному жизненному принципу: нет ничего невозможного.

Он приучил меня к физическому труду. Уж и не помню сколько лет, под его чутким руководством наша семья занимается огородничеством «в зоне рискованного земледелия». Картофель нескольких районированных сортов стал семейной гордостью.

Одно время, кроме огурцов и помидоров, в качестве эксперимента в теплице росли физалис и патиссоны. Сейчас на наших грядках успевают вызреть морковь, репа, редис и сахарный горошек. На всю зиму обеспечиваем себя всевозможной зеленью. В прошлом году сажали капусту, каждый год радуют глаз разнообразные салаты и щавель.

Помню, с какой гордостью еще в школьные годы выкапывала из цветочного горшка три орешка арахиса (это бобовое растение после цветения опускает стрелку в землю, где и формируются плоды). Сейчас на подоконнике растут базилик, опытные образцы мелиссы, сельдерея, болгарского перца. Собирала урожай жгучего «огонька» и имбиря. Эх, мне бы места побольше — такие плантации можно устроить! Наверное, зря не пошла учиться на агронома…

Был и жесткий опыт: слишком много уродилось кинзы, кусты с метр высотой, собрали огромную охапку. Надышалась ее ароматом так, что уже лет двадцать как не переношу эту пряность. Вывод: всего должно быть в меру!

Раньше летом ребятне некогда было скучать, а телевизор мы забегали посмотреть «В гостях у сказки» раз в неделю. Мое лето проходило на речке с удочкой. Надергаешь по папиной методе щурогайку, притащишь улов домой маме — вот, добыча. Или рванешь на окраину города, в тундру, за ягодами. А еще лучше поехать с родителями на лодке, по грибы…

И звезды становились ближе

Папа позволял постоять у штурвала катера, на котором развозили по поселкам газовые баллоны. Он приближал для меня звездное небо через капитанский бинокль. Учил ориентироваться в лесу и определять стороны света по часам со стрелкой. Бранил, если залазила без спроса в шкафчик, где в абсолютном порядке хранились винтики-болтики и инструменты. Выдрессировать собаку, чтобы чихала по команде, тоже его затея.

И это его «Ты что, решила сдаться?» я тоже запомнила навсегда. Тогда мы были в Москве, отец сопровождал меня во время операций по коррекции зрения — их было две, на обоих глазах по очереди. Испытав боль после первой, очень страшно было идти на вторую. Спасибо, папа, что не позволил проявить слабину!

Все должны вспоминать время, проведенное с каждым из родителей, с благодарностью и теплотой. Психологи уверяют: дети вырастут счастливыми, эмоционально здоровыми и успешными, если мама и папа готовы вовремя поддержать и, когда надо, пожурить, становятся с ребенком игроками одной команды.

А для вас какой мостик между миром семейным и внешним построил отец? Согласны, что День отца — праздник нужный и важный?

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