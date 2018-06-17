Незавидная партия. Почему харизматичные люди опасны для семьи

Психолог Майкл Беннет и его дочь, комедийная писательница Сара Беннет — авторы книги-бестселлера «Забей!», которая вышла в издательстве «Альпина» — рассказывают, почему не стоит опираться на чувства при выборе будущего супруга и как использовать приемы хедхантинга и бизнес-аналитики для управления романтическими отношениями. Почему харизматичные люди опасны для построения семьи?

Харизма всегда будет казаться привлекательной некоторым людям, и некоторые представители человечества всегда будут обладать харизмой, но никому не дано постоянно пребывать в диаграмме Венна на пересечении двух кругов; никому не гарантировано вечное рабство чужой харизмы. Вот почему вашему браку, построенному на очаровании, рано или поздно будут грозить неприятности.

Харизма вовсе не обязательно испоганит ваш брак, но, учитывая ее уникальный багаж, вам следует знать, чего опасаться и что отсеивать.

Приведем примеры.

— До знакомства со своей женой в медицинской школе я считал ее самой очаровательной личностью в кампусе. Профессора выделяли ее среди прочих и намеревались готовить к интернатуре. Все хотели дружить с ней. Поэтому я не мог поверить, когда она проявила ко мне интерес. Но дело в том, что даже спустя десять лет брака она все еще жаждет восхищения окружающих. Жена любит меня и наших детей, она добрый и трудолюбивый человек, но ей постоянно хочется всех очаровывать в ущерб нашей семье. Иногда мне кажется, что она, начав флиртовать, уже не может остановиться. Мне хочется убедить ее провести четкую границу, пока она не завела роман и не разрушила наше партнерство.

— Я никогда особо не обращал внимания на застенчивость и необщительность жены; сам-то я всегда был очень компанейским, наверное противоположности притягиваются. Хорошо подвешенный язык помог мне подняться на вершину карьеры, но теперь мне необходимо присутствие жены на корпоративных вечеринках для демонстрации моей состоятельности. А она их просто ненавидит, считая показухой и пустой тратой времени. Я хочу помочь ей раскрепоститься, чтобы она могла выполнять светские функции, а я — преуспеть на следующем этапе.

Многие молодые люди, не желающие брать на себя обязательства, зачастую опасаются того, что через много лет им может наскучить супруг. Они разлюбят его и найдут другого, потом наймут адвоката, затем, оказавшись снова в одиночестве, переберутся жить в машину, отдавая бывшему супругу или супруге каждый заработанный цент. И будут обречены на одинокую старость.

Харизматичный партнер в этом случае может рассеять подобные опасения — уж с ним-то скучные будни вам никогда не будут грозить. Правда, вы не осознаете лишь одного: очарование угасает, когда этот человек не выполняет обещаний, не убирает за собой и вообще не вносит свою лепту в сохранение брака. Кроме того, искра, привлекающая окружающих в прирожденных обаяшках, либо разжигает пожар, либо затухает со временем. Получается, что искра должна гореть вечно, но как только он разожжет в вас огонь, ему придется постоянно искать что-то новое, чтобы его поддерживать.

Харизма может вызывать такую же зависимость у тех, кто ею обладает, как и у тех, кого она привлекает, обусловливая реализацию амбиций и заставляя отказываться от таких ценностей, как честность, верность и упорный труд. Понимание силы воздействия харизмы и создаваемых ею долгосрочных проблем поможет вам их избежать, а если вы их не видите, то спокойнее на нее реагировать, не чувствуя за собой вины.

Если ваша очаровательная партнерша — прирожденная обаяшка, это вовсе не означает, что она меньше любит вас или вашу семью. Это всего лишь значит, что она, подобно ДФК ( Джон Фицджеральд Кеннеди — Прим. ред.), ФДР (Франклин Делано Рузвельт — Прим. ред.) или У«Б»ДК (мужу ХРК) (Уильям (Билл) Джефферсон Клинтон и Хиллари Родэм — Прим. ред.) Клинтон, получает столь мощный заряд, покоряя людские сердца, что не может удержаться от ненужного шага, а порой и придания сексуального оттенка тем или иным своим связям. Поскольку эта ее искра нередко способствует продвижению карьеры и косвенно улучшает вашу жизнь, ей еще сложнее остановиться, что заставляет вас терзаться обидой.

Однако не забывайте, что ваше партнерство при этом не лишается преданности, экономической безопасности и ответственного подхода к воспитанию детей, и отказ от всего этого может оказаться хуже, чем сохранение такого положения. ХРК не дура, даже если она предпочла терпеть дурака.

Прежде чем принимать конкретные решения, выясните, к кому больше привязан ваш партнер — к вам или к кому-то другому. Анализируя его отношение к вашим нуждам и нуждам детей и попытки изменить вашу жизнь к лучшему, сосредоточьтесь на поступках, а не на словах. Учитывайте уделяемое вам время, потраченные деньги, перенесенные трудности. Возможно, вы сочтете любую неверность, даже нефизическую, неприемлемой. Но вдруг окажется, что увлечение вашего партнера — это всего лишь пристрастие к возбуждению отраженной харизмы и незначительный отвлекающий фактор, не представляющий особой угрозы для ваших особенных отношений. Если вы, прежде чем решаться на разрыв отношений, захотите выяснить, способен ли ваш харизматичный партнер обуздать свое соблазнительное поведение, рассматривайте его как любое другое человеческое пристрастие. Четко сформулируйте то, что вас не устраивает в его поведении, и объясните, что оно губительно для него самого. Не просите его измениться ради вас; поинтересуйтесь, не хочет ли он измениться ради самого себя. Понаблюдайте за ним, чтобы понять по его поведению, способен ли он ради вас к сексуальному воздержанию с другими. Если же харизмой наделены именно вы, а ваша партнерша довольно замкнута, естественно, что вы хотели бы развлекаться вместе с ней, но вас задевает ее неумение по достоинству оценить или поддержать ваш успех в обществе. Возможно, временами вы находите больше общего с теми, кто напоминает вас и уважает ваш публичный имидж.

Но не стоит забывать, что харизма зачастую отвлекает от важных и совершенно негламурных приоритетов, вроде воспитания детей и выполнения своей грязной домашней работы, а позиция партнерши может уравновешивать вашу жизнь, даже в ущерб вашему эго и веселью тусовок. Вместо того чтобы оценивать, что дает партнерство вашему социальному успеху, обозначьте другие свои приоритеты и представьте себя одиноким. Опишите самые главные обязанности, которые выполняет ваш супруг, а также те, которые вам по душе. Определите вклад супруга в семейные дела и спросите себя, выполняет ли он работу, которая вам не по душе, позволяя вам заниматься любимыми делами. Да, вам бы хотелось, чтобы партнер принимал вашу общительность, продиктованную харизмой, но его попытки ограничить вас в этом и переключить на другие обязанности могут пойти вам на пользу. Не реагируйте слишком остро на критику и неуважение, пока не оцените общее влияние своего партнера на ту жизнь, которую вы хотите вести.

Если вы любите харизматичного человека, вероятно, самое худшее для вас — обнаружить в нем бессердечного манипулятора, стремящегося к обольщению людей и влиянию на них, забывая при этом о честности или умении держать слово. Он хорошо себя чувствует только тогда, когда очаровывает людей (без особого труда), и терпеть не может отказов. Он старается скармливать вам именно то, что вы хотите услышать, и не может сказать правду, способную вас расстроить, или говорит о пустяках, не в силах побороть эту привычку. Как и прирожденный соблазнитель, обаятельный обманщик зависим от своей харизмы, но в отличие от приличного человека, который порой заходит слишком далеко, он не переживает из-за наносимого им вреда, больше беспокоясь за свое разоблачение или критику, поэтому старается еще сильнее вас запутать, чтобы его брехню не вывели на чистую воду. Хотя мало кто может нанести вам такой же вред, как обаятельный обманщик, он не питает к вам личной неприязни. Он искренне утверждает, что подводит вас лишь потому, что вы в него не верите или непреодолимые обстоятельства помешали ему сдержать данное вам слово. Такому засранцу, как он, не помогут ни психиатры, ни кто-либо другой, поскольку он уверен в том, что в его проблемах всегда виноват кто угодно, только не он сам.

Люди, которым симпатичен обаятельный обманщик, зачастую утверждают, что ему всего лишь нужна профессиональная помощь, и сокрушаются, когда тот не желает ее принимать. По правде говоря, ему от профессиональной помощи толку не будет. Психиатр может помочь его жертвам и родственникам, объясняя им, что вред им наносится не из личных побуждений, а их попытки достучаться до засранца или спасти его только усугубят ситуацию. Защитить себя — вот их первоочередная задача.

Харизма может привносить в брак возбуждение и успех, но на этой искре прочный брачный союз не построить. Харизма несет в себе риск болезненной зависимости, неверности и обмана. Остается только надеяться, что ваш харизматичный партнер обладает достаточно твердым характером, чтобы сохранить ваши отношения и иногда что-то изменить в себе.

К сожалению, вам нужно смириться с тем, что харизматичным людям трудно сохранять верность, поэтому ваши отношения всегда будут на грани взрыва. Понимание рисков и преимуществ харизмы поможет вам противостоять ее воздействию, найти конструктивный подход и, будем надеяться, предотвратит взрыв или перегорание.

Сильный человек учится справляться с харизмой, со своей собственной или супруга, не позволяя той ни разрушать свою личность, ни ослаблять отношения. Однако слабый человек сталкивается с проблемами, не осознавая, что личное обаяние, зачастую обеспечивающее везение, осложняет его жизнь необычными обязанностями и сильными соблазнами, отвлекая от чего-то более существенного. Сталкиваясь с харизмой в себе самом или в ком-то другом, вы должны быть предельно осмотрительным, невзирая на то, что вы любите кого-то, кто вас понимает, и чувствуете себя особенным. Тогда вы сможете ослабить риски харизмы, воздержаться от ее соблазнов и использовать ее во благо своей жизни и жизни партнера.

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