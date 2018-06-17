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Это могли придумать только в Японии — крутые мобильные мини-сады
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Это могли придумать только в Японии — крутые мобильные мини-сады 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Такой феномен мог, наверное, появиться только в Стране восходящего солнца, где 127 миллионов человек живут в тесноте, да не в обиде. Именно японцы придумали такой концепт, как «сад в кузове машины». Теперь они соревнуются, кто разобьет самый роскошный сад в крохотном кузове фургона.
Источник: TwistedSifter
Kei Truck, или kei-tora (кеи-тора), — это небольшой грузовик-фургон, который производят в Японии и повсеместно используют во многих азиатских странах. Его основное достоинство — легкость и мобильность, он может запросто маневрировать по узким улицам.
Ежегодно Японская Федерация ландшафтных дизайнеров проводит конкурс — озеленители со всей страны создают разнообразные мобильные сады и выбирают лучший мини-сад в кузове — от лучшего ландшафтного автодизайнера.
Посмотрите, какие чудесные ландшафтные уголки можно создать в небольшом грузовичке!
Традиционный японский сад с деревом бонсай.
Впечатляющий сад с розовыми кустами.
Мини-сад в японском стиле.
Зеленое кафе.
Укромный уголок.
Два в одном: сад и кофейный бар.
Бамбук и маленький пруд.
Освежающий садик с водопадом.
Классический японский сад.
Осенний водопад.
Садик со скамеечкой и столиком, за которым можно выпить чашечку кофе.
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