Это могли придумать только в Японии — крутые мобильные мини-сады

Такой феномен мог, наверное, появиться только в Стране восходящего солнца, где 127 миллионов человек живут в тесноте, да не в обиде. Именно японцы придумали такой концепт, как «сад в кузове машины». Теперь они соревнуются, кто разобьет самый роскошный сад в крохотном кузове фургона.

Источник: TwistedSifter

Kei Truck, или kei-tora (кеи-тора), — это небольшой грузовик-фургон, который производят в Японии и повсеместно используют во многих азиатских странах. Его основное достоинство — легкость и мобильность, он может запросто маневрировать по узким улицам.

Ежегодно Японская Федерация ландшафтных дизайнеров проводит конкурс — озеленители со всей страны создают разнообразные мобильные сады и выбирают лучший мини-сад в кузове — от лучшего ландшафтного автодизайнера.

Посмотрите, какие чудесные ландшафтные уголки можно создать в небольшом грузовичке!

Традиционный японский сад с деревом бонсай.

Впечатляющий сад с розовыми кустами.

Мини-сад в японском стиле.

Зеленое кафе.

Укромный уголок.

Два в одном: сад и кофейный бар.

Бамбук и маленький пруд.

Освежающий садик с водопадом.

Классический японский сад.

Осенний водопад.

Садик со скамеечкой и столиком, за которым можно выпить чашечку кофе.