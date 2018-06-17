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Эдита Пьеха увиделась с братом после 40 лет разлуки
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Эдита Пьеха увиделась с братом после 40 лет разлуки 

Letidor.ru 50 минут назад
Фото: Letidor.ru
Артистка рассказала о давнем семейном конфликте.
80-летняя советская и российская эстрадная певица Эдита Пьеха около 20 лет не общалась с младшим единоутробным братом и более 40 лет с ним не виделась. Звезда стала героиней популярного телевизионного шоу «Привет, Андрей!» — и наконец-то увиделась с родственником, впервые спустя долгое время.
Эдита Пьеха не скрыла радости от встречи с братом: «Как так получилось, что ты смог прилететь?» — улыбаясь, спросила она. «Да вот так и получилось, благодаря телевидению», — ответил ее брат Юзеф Голомб. «Я тоже приеду в Польшу», — тут же пообещала певица. «Я эти слова запомнил!» — с юмором ответил мужчина.
Брат Эдиты Пьехи кадр из телепередачи «Привет, Андрей!»
Юзеф Голомб живет в Польше. В студии брат известной певицы рассказал о причинах семейного конфликта, из-за которого на два десятилетия он прекратил общение с сестрой.
Эдита приезжала в Польшу в 1986 году. Тогда она дала интервью изданию, в котором рассказала, что мой отец, ее отчим, сильно бил ее, а меня, наоборот, баловал. Это неправда. После этой статьи я вообще не хотел общаться с ней. Мы не разговаривали друг с другом почти 20 лет. Сейчас редко, но созваниваемся,
— пояснил Юзеф Голомб.
В студии Эдита Пьеха пояснила, что отчим действительно был довольно строг с ней, она объяснила это его воспитанием: мужчина рос в деревне, и его били палками за любую провинность. «Несмотря на это, отчим был хорошим человеком, у него была своя судьба, а я хотела себе другой жизни…» — подытожила артистка.
Фото: кадры из телепередачи «Привет, Андрей!»
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