Почему пост не просто диета

Отказ от пищи животного происхождения, от острой и сладкой еды — это только видимая часть поста. Суть его заключается в ограничении и управлении инстинктивной, животной сущностью человека для очищения душевного состояния.

Пост понимается как сознательное ограничение плоти от наслаждения и приумножение душевной силы, чтобы с помощью поста одержать победу над страстями. Телесная составляющая в посте имеет второстепенное значение.

Как понимают пост христиане

Посты практиковали и практикуют в разных религиозных традициях, объединяет их все воздержание от употребления пищи (или ограничение в употреблении продуктов животного происхождения), увеселительных мероприятий и физических утех.

Пост — это системное воздержание от удовольствий и благ, аскетический подвиг верующего, которому всегда сопутствует молитва, осмысленное чтение Святых Отцов и более углубленное чтение Евангелия. Важным аспектом поста также является усиленное внимание к своим недостаткам, воздержание от ссор и споров, а также особое отношение к окружающим: раздача милостыни, помощь нуждающимся и так далее.

Пост в Священном Писании

Посты Ветхого Завета связаны с именем Моисея, который совершал эту жертву перед получением скрижалей от Бога. Также в древней Иудее были распространены такие практики воздержания, как обет молчания, отказ от некоторых продуктов питания, отказ от пищи на день и более.

Вероучительную составляющую поста можно проследить в Новом Завете: это отказ Иисуса Христа от пищи на 40 дней перед проповедью. Показательно, что во время поста в пустыне, Христос трижды подвергался искушениям дьявола.

В христианстве богословы выделяют две стороны поста: телесную и духовную. Телесный пост заключается в отказе от пищи, воздержании. Духовный представляет собой аскетическую практику, направленную на борьбу со страстями и желаниями плоти.

Надо понимать, что пост в сути своей — это не самоцель, а средство достижения цели, он призван сконцентрировать внимание человека не на плотском, а на духовном мире.

Пост в Священном Предании

Верующий не должен упиваться собственной праведностью, просто воздерживаясь от еды. Эта идея прослеживается и у Отцов Церкви. Святитель Иоанн Златоуст писал, что человек заблуждается, если думает, что суть поста заключается лишь в воздержании от пищи. Истинный пост заключается в удалении от зла, обуздании языка, управлении гневом, укрощении похотей. Верующий должен прекратить клеветать, лгать и нарушать клятвы.

Пост напоказ также не является духовной практикой и всячески осуждается самим Христом, в его обличительных речах, адресованным фарисеям.

Отцы Церкви, Иоанн Златоуст, Василий Великий и Григорий Богослов, выделили основные цели и смыслы поста для христианина. По их мнению, благодаря посту христианин отрывается от земного, тварного и греховного. Воздержание позволяет верующему взрастить в душе любовь к Творцу и Царствию Небесному. Цель же поста — духовный рост человека и подчинение плоти духу.

Строгость поста

Для мирян и монахов правила поста разнятся. Согласно Уставу Православной церкви , после пострижения в монахи, человек на всю жизнь должен отказаться от мясных продуктов.

Посты можно разделить на однодневные и многодневные. Однодневные посты связаны со страданиями Христовыми и его смертью (среда и пятница). Также выделяются дни строгого поста — Воздвижение Христа Господнего, Усекновение головы Иоанна Крестителя , навечерия Богоявления. Многодневными являются Великий, Петров, Успенский и Рождественские посты.

Строгое расписание поста Церковь предписывает монахам, пост мирян не регламентирован так строго и в целом зависит от желания и духовного рвения христианина. Учитываются и индивидуальные особенности мирянина — духовник или приходской священник может снять какие-либо ограничения поста по веским причинам (болезнь, беременность, путешествие и т. д.).

Пост в других религиях

Пост как духовная практика, существует не только в христианстве и иудаизме, но и в других религиозных системах. В исламе, весь месяц Рамадан является постом — до заката солнца, правоверный мусульманин должен избегать любой пищи, питья и всех чувственных удовольствий.

Дети, пожилые люди, болеющие, беременные не постятся в Рамадан. Кроме этого, мусульмане также могут поститься в индивидуальном порядке (по обету, искупая грехи или доказывая своё благочестие).

В индуизме, независимо от того, к какому течению принадлежит человек (шиваит он, шактист или вайшнав), он не употребляет в пищу говядину, потому что коровы считаются в Индии священным животным. В большинстве регионов Индии мясо животных вообще не употребляется в пищу — связано это с религиозно-философской концепцией ахимсы (ненасилии).

В буддизме пост, в первую очередь, связан с монашескими обетами и воздержанием во время каких-либо религиозных практик. Среди не-монахов существуют временные запреты на употребление алкоголя, чеснока, мяса.