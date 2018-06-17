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Почему пост не просто диета
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Почему пост не просто диета 

Кириллица 36 минут назад
Фото: Кириллица
Отказ от пищи животного происхождения, от острой и сладкой еды — это только видимая часть поста. Суть его заключается в ограничении и управлении инстинктивной, животной сущностью человека для очищения душевного состояния.
Пост понимается как сознательное ограничение плоти от наслаждения и приумножение душевной силы, чтобы с помощью поста одержать победу над страстями. Телесная составляющая в посте имеет второстепенное значение.
Как понимают пост христиане
Посты практиковали и практикуют в разных религиозных традициях, объединяет их все воздержание от употребления пищи (или ограничение в употреблении продуктов животного происхождения), увеселительных мероприятий и физических утех.
Пост — это системное воздержание от удовольствий и благ, аскетический подвиг верующего, которому всегда сопутствует молитва, осмысленное чтение Святых Отцов и более углубленное чтение Евангелия. Важным аспектом поста также является усиленное внимание к своим недостаткам, воздержание от ссор и споров, а также особое отношение к окружающим: раздача милостыни, помощь нуждающимся и так далее.
Пост в Священном Писании
Посты Ветхого Завета связаны с именем Моисея, который совершал эту жертву перед получением скрижалей от Бога. Также в древней Иудее были распространены такие практики воздержания, как обет молчания, отказ от некоторых продуктов питания, отказ от пищи на день и более.
Вероучительную составляющую поста можно проследить в Новом Завете: это отказ Иисуса Христа от пищи на 40 дней перед проповедью. Показательно, что во время поста в пустыне, Христос трижды подвергался искушениям дьявола.
В христианстве богословы выделяют две стороны поста: телесную и духовную. Телесный пост заключается в отказе от пищи, воздержании. Духовный представляет собой аскетическую практику, направленную на борьбу со страстями и желаниями плоти.
Надо понимать, что пост в сути своей — это не самоцель, а средство достижения цели, он призван сконцентрировать внимание человека не на плотском, а на духовном мире.
Пост в Священном Предании
Верующий не должен упиваться собственной праведностью, просто воздерживаясь от еды. Эта идея прослеживается и у Отцов Церкви. Святитель Иоанн Златоуст писал, что человек заблуждается, если думает, что суть поста заключается лишь в воздержании от пищи. Истинный пост заключается в удалении от зла, обуздании языка, управлении гневом, укрощении похотей. Верующий должен прекратить клеветать, лгать и нарушать клятвы.
Пост напоказ также не является духовной практикой и всячески осуждается самим Христом, в его обличительных речах, адресованным фарисеям.
Отцы Церкви, Иоанн Златоуст, Василий Великий и Григорий Богослов, выделили основные цели и смыслы поста для христианина. По их мнению, благодаря посту христианин отрывается от земного, тварного и греховного. Воздержание позволяет верующему взрастить в душе любовь к Творцу и Царствию Небесному. Цель же поста — духовный рост человека и подчинение плоти духу.
Строгость поста
Для мирян и монахов правила поста разнятся. Согласно Уставу Православной церкви, после пострижения в монахи, человек на всю жизнь должен отказаться от мясных продуктов.
Посты можно разделить на однодневные и многодневные. Однодневные посты связаны со страданиями Христовыми и его смертью (среда и пятница). Также выделяются дни строгого поста — Воздвижение Христа Господнего, Усекновение головы Иоанна Крестителя, навечерия Богоявления. Многодневными являются Великий, Петров, Успенский и Рождественские посты.
Строгое расписание поста Церковь предписывает монахам, пост мирян не регламентирован так строго и в целом зависит от желания и духовного рвения христианина. Учитываются и индивидуальные особенности мирянина — духовник или приходской священник может снять какие-либо ограничения поста по веским причинам (болезнь, беременность, путешествие и т. д.).
Пост в других религиях
Пост как духовная практика, существует не только в христианстве и иудаизме, но и в других религиозных системах. В исламе, весь месяц Рамадан является постом — до заката солнца, правоверный мусульманин должен избегать любой пищи, питья и всех чувственных удовольствий.
Дети, пожилые люди, болеющие, беременные не постятся в Рамадан. Кроме этого, мусульмане также могут поститься в индивидуальном порядке (по обету, искупая грехи или доказывая своё благочестие).
В индуизме, независимо от того, к какому течению принадлежит человек (шиваит он, шактист или вайшнав), он не употребляет в пищу говядину, потому что коровы считаются в Индии священным животным. В большинстве регионов Индии мясо животных вообще не употребляется в пищу — связано это с религиозно-философской концепцией ахимсы (ненасилии).
В буддизме пост, в первую очередь, связан с монашескими обетами и воздержанием во время каких-либо религиозных практик. Среди не-монахов существуют временные запреты на употребление алкоголя, чеснока, мяса.
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