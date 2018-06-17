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«Грязнуля» Водонаева обнажилась в ванной и получила от подписчиков
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«Грязнуля» Водонаева обнажилась в ванной и получила от подписчиков 

Пятый канал 58 минут назад
Фото: Пятый канал
Телеведущая и экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева возмутила своих подписчиков фотографиями топлес, которые она выложила воскресным утром на своей странице в Instagram.
— Доброго воскресения! Простите, уже целую неделю фотографий «по работе» не выкладывала. Скоро мне 36! Все идёт по моему плану. #ГрязныеПятки. Что поделать, люблю немного грязи в ванной, — подписала она снимки.
За полдня пост набрал более 22 тысяч лайков, однако далеко не всем подписчикам фотографии понравились. Во-первых, возмутили грязные пятки звезды. Хотя многие были готовы закрыть на них глаза и восхищались фигурой 36-летней модели. С ними вступили в спор те, кто не поверил, что снимки не прошли предварительную обработку в фотошопе.
— Вы не знакомы с программой фотошопа? Так познакомьтесь. Чтобы перестать восхищаться несусветной чушью, — пишет один из комментаторов.
Многие же были возмущены распущенностью бывшей участницы «Дома-2»:
— Водонаева по-моему с ума сходит. Иметь сына и так себя вести. Просто ужас.
— В планах мозги включить не было? Или продолжаете соревнование с Лехой Паниным? Кто больше мерзости выложит…
— Я больше не желаю видеть тебя в своей ленте, как ни зайду так ты тут со своей задницей, такое ощущение что мы должны там что-то особенное разглядеть… невозможно.
Но были и те, кому хоть что-то понравилось в этом фото. Например, плитка в ванной.
Ранее Пятый канал рассказывал, что Водонаева поведала подписчикам о сексе под нелепую музыку.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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