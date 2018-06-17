Помидоры и другие самые «скандальные» продукты в истории России

За употребление некоторых продуктов ещё некоторое время можно было поплатиться жизнью, а что-то из привычной сегодня еды долгое время считалось «бесовским» и ядовитым.

Табак

Впервые табак на Руси появился в XVI-XVII веках. При Иване Грозном и его преемниках табак привозили английские купцы, попадал он в Московию в багаже офицеров-наемников, с отрядами интервентов и казаков во времена Смуты.

Смута закончилась — стали пресекаться и все, по тогдашним меркам, атрибуты свободомыслия: при царе Михаиле Федоровиче Романове табак попал в жесточайшую опалу.

После сильного пожара в Москве в 1634 году, причиной которого признали курение, запрет на него был введен под страхом смертной казни.

На деле, ослушавшихся казнили редко, чаще всего курильщику грозило «всего лишь» «урезание» носа. Что ж, современный Минздрав не оригинален в своих предупреждениях: и в XVII веке курение убивало и наносило видимый вред здоровью.

Правительство Алексея Михайловича в 1646 году монополизировало продажу табака, резонно усмотрев в этом государственную выгоду. Однако могущественный патриарх Никон, оказывавший огромное влияние на молодого царя, добился восстановления драконовских мер против «богомерзкого зелья».

В Соборном Уложении 1649 года предписывалось курильщиков наказывать битьем батогами, вырыванием ноздрей и ссылкой, причем это касалось и женщин.

Только в 1716 году на Украине была основана первая российская табачная мануфактура. Чуть позже они появились в Петербурге и Подмосковье. Табак малороссийский в те времена отличался столь высоким качеством, что поставлялся даже за рубеж.

Телятина

Телятина с хреном, запеченные ребрышки, телятина с грибами в горшочке — от одних названий текут слюнки! На протяжении долгого времени подобные кушанья были недоступны для наших предков. И дело не том, что телята были неприкосновенными, а в бережливости русских крестьян.

Много веков подряд на Руси существовал запрет на употребление в пищу телятины.

Первоначально он был вызван заботой крестьянина о сохранении молодняка, — в убое теленка с целью полакомиться его нежным мясом он видел непростительное расточительство. Затем этот обычай стал традицией и принял характер мистического запрета.

Об этом писали и иностранные гости нашей страны, например, Жак Маржерет: «Что касается быков и коров, то они размножаются так же поразительно, поскольку во всей России совсем не едят телятины…».

Только в конце XVIII века телятина стала блюдом пиршественных столов знати, а позже появилась и на столах более скромных.

Помидоры

«А я — томат!» — восклицал умилительный карапуз в телевизионной рекламе: сегодня красные плоды известны и любимы людьми всех возрастов, но когда-то этот овощ не мог занять место на столе наших предков.

Официально помидоры никогда не были запрещены, но съедобными их признали совсем не сразу.

Долгое время их считали ядовитыми, у томатов даже закрепились народные прозвища: их называли «бешеными ягодами», «греховными плодами» и «псинками».

В Россию помидоры попали предположительно во второй половине XVIII века из Европы. Изначально томаты на Руси использовали как украшение для изгородей, садовых беседок. Сочетание темно-зеленой ботвы и красных плодов нравилось хозяйкам: горшочки с ростками помидоров использовали как домашние растения, на подоконниках.

Среди дворян при российском императорском дворе было принято дарить возлюбленным небольшие кустики помидоров в знак вечной любви и верности.

Чуть позже были открыты целебные свойства томатов: кашица из протертых плодов считалась лучшим лекарством от ран. И только на рубеже XVIII-XIX веков томаты были причислены к числу съедобных культур. Широкое же распространение этой ягоды началось только после Второй мировой войны.

Кофе был под запретом во многих странах в разные годы: от Арабских берегов до Европы он считался «дьявольским зельем».

Английские леди находили, что напиток этот «иссушает» в их мужьях влечение к супругам.

Россия недаром снискала славу государства парадоксального, нестандартной была и ситуация с появлением кофе на Руси. По сути, у нас его не запрещали, а даже…заставляли пить.

В эпоху правления Петра I кофе получил свое распространение по всей России. Сам Петр пристрастился к «тонизирующему зелью» во время поездки в Голландию.

По приезду он издал указ, предписывающий подавать кофе на своих ассамблеях. И даже больше — кофе стали предлагать при входе в Кунсткамеру. Но питие на Руси хватало национальных напитков: квасы, сбитни, травяные настойки и отвары, а безумно дорогие бобы особо не прельщали люд.

В народе же считалось, что кофе дан самим дьяволом. Даже бытовали поговорки вроде: «Чай проклят на трех соборах, а кофе на семи».

Самым страстным любителем кофе оказалась императрица Екатерина II. Чтобы сварить для императрицы пять чашек, повара использовали 400 г молотых зерен — менее крепкий напиток она не признавала.

Русский стол и сельская жизнь сегодня неотделимо ассоциируются с чаепитием, самоваром и задушевными беседами долгими зимними вечерами. Но чай, столь любимый сегодня во всем мире, в России приняли не сразу.

В народе даже бытовали пословицы о «греховных» напитках: «Кто пьет чай, отчаивается от Бога, кто пьет кофе — налагает ков на Христа».

В 1638 году царский стольник Василий Старков , будучи послом в Монголии, впервые попробовал на пиру питье, которое ему понравилось. Увидев это, Алтын-хан послал русскому царю Михаилу Федоровичу несколько пудов чая.

Поначалу российские дворяне не разобрались, что с ними делать. Но потом решили залить кипятком и напиток стал одним из любимейших на царском столе.

Для крестьян заморская заварка была недоступна, она использовалась лишь в особых случаях. Поэтому возникло выражение «чайком побаловаться». Многие бедняки даже не знали, как заваривать чай. По этому поводу Василием Жуковским были написаны такие шуточные стихи:

Раз прислал мне барин чаю и велел его сварить. А я отроду не знаю, как же этот чай варить Взял тогда, налил водички, всыпал чай я весь в горшок. И приправил луку, перцу, да петрушки корешок.

Разлил варево по плошкам, хорошенько размешал, Остудил его немножко. На господский стол подал. Гости с барином плевались. Сам он ажно озверел И, отправив на конюшню, меня выпороть велел.

Долго думал, удивлялся: «Чем же мог не угодить?» А потом-то догадался, что забыл я посолить.

Картофель

Картофель, как позже назовут его «второй хлеб», в России не то чтобы был запрещен, но приживался, а точнее приедался, он в народной среде долго.

В Россию он был завезен поздно, в самом начале XVIII столетия. Сделал это признанный любитель заморских кушаний Петр I. Попробовав блюда из корнеплода в Голландии, он распорядился о доставке в Россию мешка клубней для посадки и выращивания.

В нашей земле картофель прижился очень хорошо, но российские крестьяне испытывали страх перед неизвестным растением и зачастую отказывались его выращивать.

К тому же первое время часты были случаи отравления. Это происходило, как правило, из-за неумения правильно употреблять корнеплод. Крестьяне ели ягоды, напоминающие мелкие помидоры, которые, как известно, не пригодны для пищи и даже ядовиты.

Не нравилось народному уху и название: земледельцы прознали, что слово «картофель» происходит от немецких слов «крафт тойфель», что означает «дьявольская сила».

Бытует забавная история-миф о том, как Петр повышал популярность картофеля. Царь приказал засадить поля картофелем и приставить к ним вооруженную охрану, которая должна была целый день напролет стеречь поля, а на ночь расходилась спать. Соблазн был велик, крестьяне из близлежащих селений не могли удержаться и воровали картофель, ставший для них сладким запретным плодом, для посадки на своих участках.

Конина

Конину человек начал употреблять в пищу много тысячелетий назад. Дикая лошадь была добычей для первобытных охотников. Да и приручили ее как источник съедобного мяса. В I веке нашей эры Церковь Христова сохраняла ветхозаветный запрет есть конское мясо.

Долгое время во всем мире коней не пускали на мясо из-за их хозяйственной ценности. С появлением в XIX веке машин, запрет на потребление в пищу конины был снят, на Руси это произошло в 1867 году. После того, как по Европе прокатились эпидемии заболеваний крупного рогатого скота, продажи конины стремительно возросли.

Но к конине до сих пор относятся с предубеждением: для многих россиян кушать мясо лошади, которая воспринимается как друг человека, неприемлемо.

В некоторых англоязычных странах существует запрет на употребление этого мяса. Это мясо также запретно для ортодоксальных евреев.

Кстати, среди европейцев распространен миф о плохом вкусе конины. Связано это с тем, что во время отступления из Москвы солдаты Наполеона ели павших лошадей, используя вместо соли и приправ порох, что вызывало многочисленные пищевые отравления.