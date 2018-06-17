Ещё
Скейтборд — для тех, кто борется сам с собой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Скейтборд — для тех, кто борется сам с собой 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В Москве все чаще встречаются поклонники доски «на колесиках», «ВМ» узнала, почему.
К середине июня 2018 года в столичном парке 50-летия Октября появится площадка для любителей активных видов спорта — роликов, самокатов, велосипедов, а также скейтбордов.
Скейтборд (от англ. «skateboard») — это роликовая доска, которую используют для выполнения разных трюков. Как правило, люди зовут ее просто «скейт». В настоящее время эта уличная культура набирает обороты, захватывая москвичей. Теперь почти на каждом шагу можно увидеть скейтера.
— Среди желающих освоить скейтборд встречаются дети, взрослые и даже те, кому за 50, — отмечает Алексей Бобров, обучающий новичков на скейт-площадке в Парке Горького.
Видов скейта бывает несколько. Тем, кто хочет преодолевать дальние расстояния, подойдут лонгборд или пенни борд.
Лонгборд «родился» из доски для серфинга и превосходит скейт по размерам. Его часто используют для скоростного спуска и маневрирования во время езды по широкой дороге.
Пенни борд совмещает качества лонг— и скейтборда: роликовая доска, сделанная из пластиковых материалов, помогает лихо маневрировать во время поездок на небольшие расстояния и выполнять сложные трюки. Конечно, профессионалы редко исполняют опасные трюки на них, выбирая проверенный временем скейтборд, но любители быстрой езды или просто новички с удовольствием берут его на прогулку.
Скейт-парки буквально заполняются людьми, желающими освоить этот опасный вид спорта. Смотришь со стороны и думаешь: «Вроде бы маневры несложные! И если будешь стараться на тренировках, придешь к успеху».
Но Алексей Бобров замечает, что первое впечатление может быть довольно обманчивым.
— Даже встать на доску не так легко. Как правило, для этого требуется неделя, но все зависит от самого человека, от его желания и спортивных данных. Бывало, что на скейт вставали и всего за пару дней, — рассказывает Бобров. — Обучение базовым элементам происходит гораздо дольше, и без падений здесь, конечно, не обходится.
По его словам, столичные власти прикладывают немало усилий для развития этого уличного искусства: строят новые скейт-площадки, ремонтируют устаревшие. Но все же нужно строить закрытые тренировочные площадки. Ведь зимой заниматься в привычном режиме на открытых скейт-площадках не получится в силу погодных условий.
Вечерняя Москва: последние новости
Вся правда об Анастасии Стоцкой Письма читателей «Вечерки» Едкая краска вынуждает платить за испорченную одежду
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горе сплотило семью Павла Прилучного10
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными51
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место82
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму84
Как выглядят модели с необычной внешностью
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:14
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение