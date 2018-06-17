Скейтборд — для тех, кто борется сам с собой

В Москве все чаще встречаются поклонники доски «на колесиках», «ВМ» узнала, почему.

К середине июня 2018 года в столичном парке 50-летия Октября появится площадка для любителей активных видов спорта — роликов, самокатов, велосипедов, а также скейтбордов.

Скейтборд (от англ. «skateboard») — это роликовая доска, которую используют для выполнения разных трюков. Как правило, люди зовут ее просто «скейт». В настоящее время эта уличная культура набирает обороты, захватывая москвичей. Теперь почти на каждом шагу можно увидеть скейтера.

— Среди желающих освоить скейтборд встречаются дети, взрослые и даже те, кому за 50, — отмечает Алексей Бобров , обучающий новичков на скейт-площадке в Парке Горького.

Видов скейта бывает несколько. Тем, кто хочет преодолевать дальние расстояния, подойдут лонгборд или пенни борд.

Лонгборд «родился» из доски для серфинга и превосходит скейт по размерам. Его часто используют для скоростного спуска и маневрирования во время езды по широкой дороге.

Пенни борд совмещает качества лонг— и скейтборда: роликовая доска, сделанная из пластиковых материалов, помогает лихо маневрировать во время поездок на небольшие расстояния и выполнять сложные трюки. Конечно, профессионалы редко исполняют опасные трюки на них, выбирая проверенный временем скейтборд, но любители быстрой езды или просто новички с удовольствием берут его на прогулку.

Скейт-парки буквально заполняются людьми, желающими освоить этот опасный вид спорта. Смотришь со стороны и думаешь: «Вроде бы маневры несложные! И если будешь стараться на тренировках, придешь к успеху».

Но Алексей Бобров замечает, что первое впечатление может быть довольно обманчивым.

— Даже встать на доску не так легко. Как правило, для этого требуется неделя, но все зависит от самого человека, от его желания и спортивных данных. Бывало, что на скейт вставали и всего за пару дней, — рассказывает Бобров. — Обучение базовым элементам происходит гораздо дольше, и без падений здесь, конечно, не обходится.