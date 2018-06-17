Каковы впечатления эмигрантов о покинутой ими России

Женщина слева, которую зовут Наташа, рассказала мне в видеоролике о том, как мы тут живем, со стороны — из Канады. Честно говоря, рассказывала она больше не мне, а своему мужу Сергею, на которого периодически бросала любящие взгляды, обильно приправленные светлыми улыбками.

Но и мне, конечно, тоже.

Оба они уже давно живут в Канаде, Сергей трудится риэлтером и, кажется, очень хорошо зарабатывает, продавая чужие дома. А еще ведет видеоблог, давая бывшим соотечественникам мудрые советы о жизни на чужбине, где ему нравится практически все. Хотя при этом часто оговаривается, что никому не навязывает своего мнения и великодушно допускает, что его мнение может быть и субъективным.

Но жить в Канаде лучше, чем в России, и тот, кто считает иначе, наверняка лукавит.

Обычно он записывает свои ролики сам. Но примерно полгода назад решил пригласить в кадр жену, которая недавно вернулась из России, полная свежих впечатлений.

Сергей захотел расспросить ее при всех, чтобы, мне показалось, лишний раз продемонстрировать свою непредвзятость. Вот, дал он нам понять, перед вами человек, который каждый год ездит на родину и своими ежегодными поездками как бы фиксирует изменения, которые у вас там происходят.

Наташа, бросив свой первый в этом ролике любящий взгляд на супруга, начала рассказывать. Сначала о хорошем, потом о плохом.

Надо заметить, ее взгляды были не только любящими, но еще и еле уловимо извиняющимися. Потому что ей очень хотелось помочь Сергею — с одной стороны, информация должна быть объективной, а с другой, этой объективностью следовало подчеркнуть пропасть между их старой и новой родиной. В пользу новой, конечно.

И еле уловимо извинялась Наташа за то, что ей не удалось расширить эту пропасть до очевидной дистанции, хотя она и старалась. Скорее, наоборот, — не желая этого, она ее даже сузила.

Полагаю, ей было неловко рассказывать о том, что у нас исчезли очереди, и оформление российской пенсии заняло у нее сущие пустяки — один раз приехала, чтобы сдать документы, а второй раз — чтобы забрать. Причем, электронные очереди, которые формируются при помощи отрывных талончиков, совершенно не напрягают.

Сидят себе люди, смотрят на табло, ждут вызова к определенному окошку. У нас терминалы в присутственных местах появились лет, наверное, десять назад. Возможно, даже раньше, чем в Канаде.

И этот явный прогресс, по-моему, был не очень приятен Сергею. Хотя, возможно, во мне говорит предубеждение.

В перерыве между походами за оформлением пенсии Наташа съездила к своей маме, которая живет в трехстах километрах от Москвы. И опять она испытала неловкость, рассказывая о том, что дороги у нас нормальные, а в городах, даже совсем небольших, довольно чисто.

Наташа, бросив свой фирменный любяще-извиняющийся взгляд на мужа, дала тем самым понять, что в Канаде дороги ровнее, города чище, а российская ровность и чистота имеют какой-то неправильный, диктаторский акцент.

Я даже вздохнул с облегчением, когда она перешла к замеченным недостаткам, ибо ее неловкость невольно передалась и зрителям.

Мне лично уже хотелось, чтобы она поскорее закончила с позитивом, а рассказала, наконец, о неистребимых пороках, от которых им удалось убежать за океан и начать жизнь с чистого листа. Чтобы суровый взгляд мужа подобрел, а морщины разгладились.

Забегая вперед, скажу, что взгляд Сергея добрее не стал, потому что недостатков, замеченных Наташей, оказалось немного, и выглядели они не очень убедительно. Например, с утра она посетила парк Зарядье, простояла в очереди на аттракцион «Полет над Москвой», после чего выяснилось, что в зале всего 35 мест, и ей предложили билеты лишь на 15-часовой сеанс.

Из обсуждения супругов стало понятно, что такого бесчеловечного отношения к посетителям парков и аттракционов в Канаде быть просто не может. Не понравилось ей, что туалет на автовокзале находится на втором этаже, и пассажирам приходится тащиться наверх с чемоданами, чтоб справить нужду.

Я подумал, что это действительно неудобно, и даже странно, что владельцы компании, которой принадлежит сооружение, так плохо продумали внутреннюю логистику.

Ее брат, который живет в том же городе, что и мама, рассказал ей неприятную историю. Он какой-то начальник в дорожно-ремонтной фирме, и ему часто приходится ездить на один из участков, где регулярно происходят аварии. В том месте дорога построена хотя и ровно, но с нарушениями то ли уклона, то ли изгиба. По своей канадской привычке Наташа спросила брата, почему он не добивается устранения нарушений, но из ее комментария стало понятно, что в отсталой России такое просто невозможно.

Согласитесь, если эти три проблемы — весь негатив, который заметила в России Наташа, то я понимаю, почему она своими виноватыми улыбками извинялась перед мужем. Ведь получается так: стоит владельцам автовокзала на Красногвардейской организовать туалет на первом этаже, работникам аттракциона «Полет над Москвой» отладить систему оповещения, оградить опасный участок дороги в родном городе Наташи предупреждающими знаками, то Россия станет такой же комфортной страной, как Канада.

По моим подсчетам, эта амбициозная задача может быть решена за пару дней. Поднажмем, соотечественники?