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Готовы ли девушки к отношениям с иностранными болельщиками
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Готовы ли девушки к отношениям с иностранными болельщиками 

Евро-футбол.Ру 51 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Не секрет, что иностранных болельщиков, помимо футбола, интересуют еще и другие развлечения: выпивка, море, девушки… Корреспондент “Евро-футбол.ру” Алексей Торопацкий прогулялся по одному из сочинских пляжей и выяснил, готовы ли девушки к общению с иностранными представителями противоположного пола.
“Выцепить” глазом в свободную девушку, беззаботно отдыхающую на шезлонге — не самая простая задача. Кто-то демонстративно отводит глаза, кто-то занимается своим ребенком. Елена и Татьяна укрылись под зонтиками от палящего солнца и были расположены к откровенной беседе.
— Мужчин-иностранцев на пляже видела мало, но не сказать, чтобы они проявляли какой-то интерес к девушкам. Как по мне, я бы просто пообщалась с ними, провела время в беседе — это интересно. Более близкие отношения? А зачем? Они здесь побудут пару дней и уедут дальше. Нет никакого смысла. Я хорошо знаю английский, мне было бы комфортно, но мне не 20 лет, чтобы верить в какие-то сказки о заморских принцах, — говорит Татьяна.
Елена придерживалась той же позиции, что и подруга, при этом отмечая, что многим девушкам будет интересно провести более близко время с болельщиками сборных, приехавших на чемпионат мира.
Девушки помимо основной цели беседы рассказали еще несколько забавных моментов, отметив, что Сочи все же на сто процентов не подготовился к «мундиалю». Многих туристов, прилетевших на самолете, ждал в аэропорту неприятный сюрприз: при отсутствии наличных средств болельщики не могли расплатиться безналом за проезд в такси. Альтернативным выходом был проезд в автобусах по fan ID, но ведь он бесплатный только в день проведения матча.
Александра работает в одном из заведений на набережной рядом со стадионом «Фишт», поэтому с болельщиками по долгу работы общается постоянно, а сегодня у нее выдался первый выходной, который она решила провести у моря.
— Не замечала, чтобы фанаты открыто проявляли интерес к девушкам или наоборот. Возможно, это происходит в других местах, где есть скопление иностранцев. Думаю, что это нормально, если девушке захочется пообщаться с иностранцем, и их общение перейдет в другую плоскость. У меня есть парень, поэтому у меня даже не возникло подобных мыслей.
Ольга, не пожелавшая фотографироваться, на вопрос о возможных отношениях с иностранцем ответила так:
— В этом нет ничего дурного. Если русские парни не могут произвести впечатление, то почему нельзя обратить внимание на иностранца? Если ты уверенна в себе, хотя бы сносно владеешь английским, то общение может перейти на новый уровень. Одной постелью сыт не будешь. Много ситуаций, когда люди с разных концов света знакомятся, встречаются и им хорошо. Готова ли я переехать, если позовет? Не исключено, но сейчас у меня другие планы.
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