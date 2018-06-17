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Екатерина Волкова пожаловалась на подпорченный семейный отдых
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Екатерина Волкова пожаловалась на подпорченный семейный отдых 

Letidor.ru 36 минут назад
Фото: Letidor.ru
Звезда поделилась фотографиями из отпуска.
36-летняя актриса Екатерина Волкова, получившая широкую известность благодаря яркой роли Веры Ворониной в сериале «Воронины», наслаждается заслуженным отдыхом за рубежом. В отпуск звезда отправилась с мужем и дочерью — и пожаловалась поклонникам, что путешествие оказалось несколько подпорченным.
Все дело в не самых благоприятных погодных условиях на выбранном звездой курорте.
Даже не представляю, что, кроме валяний перед телеком, можно делать в тесном номере на курорте, когда идет проливной дождь и похолодало,
— посетовала Екатерина Волкова, показав семейное фото.
Отметим, актриса и ее семейство отдыхают в Турции. «Турцию выбираю по причине того, что мы ездим отдыхать без нянь и друзей с детьми, поэтому ребенку нужно организовать комфортный быт и интересный досуг. Как правило, именно в турецких отелях детям раздолье — и отдельные зоны игровые, и аквапарки, и прочие инфраструктуры», — пояснила Екатерина Волкова свой выбор.
Напомним, с 2010 года актриса Екатерина Волкова замужем за танцором и телеведущим Андреем Карповым. В 2011 году у супругов родилась дочь Елизавета.
А недавно звезда сериала «Воронины» призналась, что с радостью снова станет мамой.
Фото: Instagram
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