Екатерина Волкова пожаловалась на подпорченный семейный отдых

Звезда поделилась фотографиями из отпуска.

36-летняя актриса Екатерина Волкова , получившая широкую известность благодаря яркой роли Веры Ворониной в сериале «Воронины», наслаждается заслуженным отдыхом за рубежом. В отпуск звезда отправилась с мужем и дочерью — и пожаловалась поклонникам, что путешествие оказалось несколько подпорченным.

Все дело в не самых благоприятных погодных условиях на выбранном звездой курорте.

Даже не представляю, что, кроме валяний перед телеком, можно делать в тесном номере на курорте, когда идет проливной дождь и похолодало,

— посетовала Екатерина Волкова, показав семейное фото.

Отметим, актриса и ее семейство отдыхают в Турции. «Турцию выбираю по причине того, что мы ездим отдыхать без нянь и друзей с детьми, поэтому ребенку нужно организовать комфортный быт и интересный досуг. Как правило, именно в турецких отелях детям раздолье — и отдельные зоны игровые, и аквапарки, и прочие инфраструктуры», — пояснила Екатерина Волкова свой выбор.

Напомним, с 2010 года актриса Екатерина Волкова замужем за танцором и телеведущим Андреем Карповым . В 2011 году у супругов родилась дочь Елизавета.

А недавно звезда сериала «Воронины» призналась, что с радостью снова станет мамой.

Фото: Instagram

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