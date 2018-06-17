Почему у православных любая трапеза, кроме обеда и ужина, считается прегрешением

Есть, не помолившись, значит чревоугодничать. Согласно ортодоксальным православным представлениям, как любое другое дело, каждый приём пищи должен сопровождаться молитвой. Причём молитв христианину нужно знать несколько.

Молитва перед завтраком

Как любая молитва, обращение к Богу перед завтраком должно предваряться тройной покаянной молитвой, сопровождающейся поклонами: «Боже, очисти мя грешнаго. Создавый мя, Господи, помилуй мя. Без числа согреших, Господи, помилуй и прости мя, грешнаго». Перед завтраком это важно вдвойне, потому что утренний приём пищи, хоть и является традиционным, в Церковном Уставе не значится.

За покаянием следует сама молитва перед трапезой: «Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремении, отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполнявши всякое животно благоволения». Затем глава семьи произносит: «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Сыне Божий, благослови ястие и питие рабом Твоим, яко Свят еси, всегда, ныне и присно, и во веки веков». Все произносят: «Аминь» — и принимаются за завтрак.

Молитва перед обедом

Обед в православной традиции считается главным приёмом пищи, в котором допускается даже насыщение чрева. Поэтому его лучше предварить чтением «Отче наш», разумеется, сопроводив тройным покаянным началом и завершающим «Молитвами святых отец наших…»

Молитва перед ужином

Ужин — это второй из уставных приёмов пищи. Но в отличие от обеда он необходим только для подкрепления сил перед сном. Потому ужин православного должен быть гораздо легче обеда (насыщаться во время ужина разрешается только нищим и убогим). В связи с этим перед вечерним приёмом пищи рекомендуется читать: «Ядят убозии, и насытятся, и восхвалят Господа взыскающии Его, жива будут сердца их в век века».

Молитва перед неуставными приёмами пищи

Все трапезы, кроме двух уставных, и — с определёнными оговорками — завтрака являются, пусть и небольшими, грехами. И тому, кто устраивает чаепитие или угощает гостя, или перекусывает между делами в фастфуде, Оптинские старцы рекомендуют читать молитву о прощении грехов: «Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради».

Другие молитвы

Допустимы и другие формы обращения к Богу перед принятием пищи. Так, трапезу можно предварить молитвой: «Господи, Иисусе Христе, Боже наш, благослови нам пищу и питие молитвами Пречистыя Твоея Матере и всех святых Твоих, яко благословен еси во веки веков. Аминь». При этом нужно не забыть перекрестить пищу и напитки.

Также допустимой считается молитва: «Благослови, Господи Боже, нас и эти дары, которые по благости Твоей вкушать будем, и даруй, чтобы все люди имели хлеб насущный. Просим Тебя через Христа, Господа нашего. Аминь».

Значение молитвы перед едой

Молитвой человек одновременно освещает пищу, признавая её даром Божиим, и благодарит Отца Небесного за посланный дар. Поэтому важно не просто механически произносить текст молитвы, но читать её от души.

C другой стороны, некоторые священники допускают и некоторые послабления в традиции молиться перед едой. Если вы находитесь в общественном месте (например, ресторане или столовой) или в гостях, особенно среди иноверцев, допустимо чтение молитвы про себя, не вслух. Но всё же рекомендуется прочитать православную молитву в голос — после того, как хозяин-приверженец другой веры прочтёт свою.

Также тем, кто забыл помолиться перед едой и спохватился уже посреди приёма пищи, рекомендуют прерваться, прочитать молитву, а затем вернуться к обеду, завтраку или ужину: молиться никогда не поздно.