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Поступок этой женщины спас жизнь молодой девушке. Это невероятно!
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Поступок этой женщины спас жизнь молодой девушке. Это невероятно! 

Карельские вести 1 час назад
Вначале этой истории я хотел бы рассказать, что у моей мамы, стаж врачебного опыта более 40 лет, сейчас она уже на пенсии, но врачебная хватка чувствуется.
Однажды мы с мамой пошли в ресторан. И вот когда мы сидели там, мирно беседуя и попивая вино, вдруг за соседним столиком девушка сначала побелела, потом покраснела и с хрипом упала со стула. Все начали бегать вокруг нее, звать доктора. Моя мама, не вставая из-за стола, сказала мне: «Похоже на анафилактический шок, наверное, девчонка объелась кальмаров», — и кивнула головой в сторону ее столика.
«И что же делать?» — спросил я.
«Ну, сейчас скорая приедет, вколет ей адреналин с антигистаминным и все будет хорошо, если успеют, конечно. Хотя, спроси у ее бойфренда, у аллергиков обычно должен быть шприц с адреналиновой микстурой на такой вот случай.»
Я быстро спросил об этом у парня, но он ответил, что у них нет с собой ничего подобного, но он понял, что мама имеет какое-то отношение к медицине, и очень просил о помощи! Скорая все не появлялась, а девушка уже начала хрипеть и пошли судороги. Мама забеспокоилась и закрутила головой в поисках скорой, которой все еще не было. Потом с воплем: «Ну, держись, девчонка!», — хватает со стола вилку и с размаху втыкает ее в бедро девушки. Все в шоке, девица взвыла, резко ожила и накинулась с кулаками на маму. Но мама ловко увернулась и буркнула: «Жить будет…», — и направилась на свое место. Тут уже и скорая через пару минут приехала. Врачи, сделав необходимые уколы и обработав рану, начали выяснять, откуда рана? Девушка с парнем, злобно посмотрев на нас, показали пальцами на маму. Врачи потребовали объяснений. Мама, абсолютно без смущения ответила: «Видите ли, молодые люди, пока мы вас дожидались, пациент мог уже умереть. Поэтому, так как адреналина у нас не было, пришлось импровизировать. От боли у нее выделился адреналин из надпочечников, да и общий тонизирующий эффект был налицо.»
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