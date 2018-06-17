Ещё
То, что он увидел в аптеке, восхитило его и заставило задуматься
Далее:
Читайте также:
Ещё

То, что он увидел в аптеке, восхитило его и заставило задуматься 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Стою на остановке, никого не трогаю. Автобуса долго нет. Чуть правее небольшая аптека. И вот из этой аптеки выходит мужик с удивленно-думающим лицом. Такое впечатление, что ему в аптеке 50 копеек превратили в 100 долларов, и сейчас он думает, как бы этот фокус самому сделать.
Заходит в аптеку женщина. Выходит с таким же лицом. Потом бабка, потом пацан, потом еще один мужик. И у всех тоже самое. Автобуса все равно нет, а любопытство у меня уже достигло своих пределов — пошел сам. Захожу в аптеку. За прилавком… нет, не девушка. МЕЧТА. За прилавком в белом халате ОНА. Та по сравнению с которой любая Мисс (Мира, Вселенная) — просто драная кошка с помойки.
Вот сейчас бы эту девушку взять из аптеки, за на любой конкурс красоты послать — ведь все места наши будут. И корона города, и страны, и Европы, и Мира. Ну почему же девушка за прилавком, а не бьется за честь Страны? Почему вообще в этой стране все не на своем месте? Почему филологи продают бытовую технику? Почему летчики работают грузчиками? Почему менеджеры пишут фантастические романы? Почему писатели работают бухгалтерами…
С такими мыслями я вышел из аптеки. Стоявший до этого со мной на остановке полицейский посмотрел на мое лицо и направился к аптеке…
Карельские вести: последние новости
Поступок этой женщины спас жизнь молодой девушке. Это невероятно! Лето на «Сплетнике»: Кети Топурия, Елена Перминова, Нина Агдал в бикини наслаждаются солнцем и морем Стефано Габбана назвал Селену Гомес «уродливой», а фанаты певицы ответили дизайнеру в сети
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горе сплотило семью Павла Прилучного12
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными52
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место85
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму84
Как выглядят модели с необычной внешностью
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:14
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение