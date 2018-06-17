То, что он увидел в аптеке, восхитило его и заставило задуматься

Стою на остановке, никого не трогаю. Автобуса долго нет. Чуть правее небольшая аптека. И вот из этой аптеки выходит мужик с удивленно-думающим лицом. Такое впечатление, что ему в аптеке 50 копеек превратили в 100 долларов, и сейчас он думает, как бы этот фокус самому сделать.

Заходит в аптеку женщина. Выходит с таким же лицом. Потом бабка, потом пацан, потом еще один мужик. И у всех тоже самое. Автобуса все равно нет, а любопытство у меня уже достигло своих пределов — пошел сам. Захожу в аптеку. За прилавком… нет, не девушка. МЕЧТА. За прилавком в белом халате ОНА. Та по сравнению с которой любая Мисс (Мира, Вселенная) — просто драная кошка с помойки.

Вот сейчас бы эту девушку взять из аптеки, за на любой конкурс красоты послать — ведь все места наши будут. И корона города, и страны, и Европы, и Мира. Ну почему же девушка за прилавком, а не бьется за честь Страны? Почему вообще в этой стране все не на своем месте? Почему филологи продают бытовую технику? Почему летчики работают грузчиками? Почему менеджеры пишут фантастические романы? Почему писатели работают бухгалтерами…

С такими мыслями я вышел из аптеки. Стоявший до этого со мной на остановке полицейский посмотрел на мое лицо и направился к аптеке…