Беговая бабушка ультрамарафонец. Марина Внукова марафон в Перу

Ультрабабушка Марина Внукова и история о том, что никогда не поздно найти своё призвание.

«Моя бабушка связала мне свитер» — звучит чуть более естественно для слуха, чем «моя бабушка пробежала 250 км в Перу». Марина Внукова, героиня нашего интервью, уникальный в своём роде экземепляр. Её беговые цели в 57 лет поражают воображение, а места для пробежек и сложность дистанций, которые она преодолела, заставляют задуматься: «а я так могу?». Когда мы встретились с Мариной, я была очень удивлена, что в юности марафоны она не бегала, и свой талант раскрыла уже после выхода на пенсию. Для меня её история — это уникальный мотиватор и возможность понять, что наша жизнь не заканчивается «на пенсии», «после 50», «после 45»… она многообразна и абсолютно невероятна, и каждый новый этап зависит только от нас самих. Но обо всём по порядку.

— Марина, расскажите с чего началось ваше увлечение спортом? — В студенческие годы я ездила в лагеря. У меня даже есть значок «альпинист СССР», полученный 40 лет назад. Но так как наша страна потом переживала трудности, то мне приходилось бороться с этими трудностями и было не до спорта (улыбается). Потом уже, когда мои дети выросли, я осуществила свою мечту: пойти в Гималаи. Для подготовки мне нужно было бегать полгода, чтобы не было горной болезни, чтобы организм адаптировался. В самом начале я не могла пробежать и 10 километров. Бегала 3 километра, а затем быстрая ходьба, чтобы организм был в работе, в движении. В конце концов 10 километров давались мне очень легко. Первый свой трек я преодолела очень легко. Наш русскоязычный гид оказался организатором мероприятий, и он пригласил меня на пробежку. Там я пробежала 21 километр и втянулась в бег. Конкурировать с людьми, которые занимались спортом с детства, по скорости я не могу, то начала бегать на выносливость. Съездила на два многодневных забега: Фуэртевентура — 120 км, 4 этапа и Перу — 250 км, 6 этапов. — Где вы начали бегать? — Я начала бегать в Жулебинском лесопарке. Там достаточно ровные тропинки, которые размыкают в дождь. Поскольку для бега в горах, мне понадобились какие-то неровности, то я стала ходить на бесплатные тренировки на Воробьевых горах, на метро Нагорная, там, где есть холмы, чтобы отработать соответствующие движения в гору. Я стараюсь бегать более длинные дистанции, так как это интересно, есть возможность подумать, понаблюдать за природой. Для себя я это называю «беговой турист». Когда я говорю с лидерами, то интересуюсь, видели ли они различные места, которые мы пробегали, но они всегда отвечают, что нет, так как старались бежать быстро. А я не тороплюсь, поэтому могу как следует рассмотреть животных, красивую природу. — Вы следите за темпом? — У меня с собой только телефон, но на соревнованиях я не использую ничего. Мне подарили нагрудный пульсометр, но мне неудобно в нем бегать. Они шире мои руки и давят на кости, поэтому я отдала его другому человеку и бегаю по старинке. Когда человек много лет бегает, то он чувствует организм, знает, когда нужно остановиться, передохнуть, если пульс слишком сильный. Когда мне приходилось посещать медицинскую палатку на Московском марафоне, то я видела одних мужчин (смеётся). У них, наверное, меньше работает чувство самосохранение, у женщин всё не так, они должны думать о семье (улыбается). Нам не нужно что-то друг другу доказывать. — Согласны ли вы с тем, что у женщин с возрастом повышается выносливость? — Согласна. Меня поразила на Олимпиаде в Барселоне наша марафонка, она была женщина в возрасте. Я потом много про это читала и действительно, выносливость появляется с возрастом. Поэтому не зря на многих забегах существует возрастной ценз: не допускаются до 18, а то и до 21 года, потому что организм должен вырасти и созреть.

— У вас много медицинских знаний. Это как-то связано с вашим родом деятельности? — По профессии я — инженер, а по призванию, выходит, что бегун (смеётся). Вначале я читала в Интернете, но там очень много заметок от не специалистов, которые переписывают их друг у друга. Самый достоверный источник — это медицинские вузовские учебники по спортивной физиологии. Данные там проверены экспериментально, поэтому я больше верю науке. — Есть ли у вас оптимальные условия для бега? Какая температура для вас самая комфортная? — В 16 году на Московском марафоне была достаточно комфортная температура. Вообще, я люблю жару, я люблю бегать в пустыне. Организм уже на второй день адаптируется к жаре, которая в тени плюс 35, а на солнце 50. Я бегала в Перу через пустыню Ика и там, несмотря на жару, бежать комфортно, так как дует холодный ветер. К вечеру температура падает почти до 0. — Как вы готовились к Перу? — Я читала разные планы, но мне кажется, что всё очень индивидуально. Я тренировалась долгое время на жаре, когда солнце над головой и самое пекло. Бегала, пока не становилось плохо, затем переходила на шаг, но старалась держаться у солнца и имитировать те условия, в которых придётся бежать. Набегала до 150 км в неделю, 500 км за месяц. Так я пыталась адаптироваться к природным условиям.

— Как готовиться к такому марафону? И что брать с собой? — На таких марафонах организаторы предоставляли нам только палатку. Остальное мы несли на себе. Минимальный вес был 6 кг, если кому-то не хватало, то докладывали, иначе могли дисквалифицировать. Мы должны были потреблять 2000 калорий в день, на всех пакетах должна была быть надпись с составом и калорийностью. Воду нам давали организаторы. Всё остальное мы брали с собой: спальный мешок, коврик, одежду. Я взвешивала всё: спальный мешок — 280 грамм, коврик — 300 грамм, еда — 4 кг сублимированной еды. Я заранее закупала еду и взвешивала, отмечала калорийность. Тёплую одежду я не брала, только футболку и носки, поэтому приходилось ходить по лагерю в спальном мешке. Потому что вечером холодно и сильный ветер, иногда даже не удавалось разбить палатку, так как её сносило. Один раз пришлось ночевать в общественной палатке, там было около 50 человек. Приходилось всё подгонять под себя, бегать с мешком, тренироваться с грузом, тем не менее, запасные майки приходилось накладывать на плечи, потому что на одном плече был GPS датчик, для того, чтоб организаторы могли найти, если человек потеряет сознание. В этом случаи либо прилетает вертолет, либо приезжает джип. -Как ориентироваться, когда бежите такие дистанции? -Организаторы отмечают трассу, иногда вешают ленточки. Поскольку в пустыне ничего нет, то там были маленькие пирамиды из камней, перекрашенные в ярко-малиновый, зеленый цвет. То есть пирамидки можно заметить издалека. На ночных этапах мы бежали с налобными фонариками. Организаторы ставили светящиеся палочки, мы ориентировались по огням. — В каких интервалах размечается трасса? — Трасса размечается примерно в 300-500 метров. То есть в приделах видимости. Если там есть природные возвышенности, то ставят так, чтобы можно было бежать от пирамиде к пирамиде. Разметки достаточно хорошие. Если сильный ветер, то начинаешь бежать медленно и ориентируешься по следам на песке.

— Сколько вы уделяете время на остановку на таких соревнованиях? — На тех этапах, в которых я участвовала, дается полноценный ночной сон. Не было отрезков, которые нужно бежать ночью, по крайней мере, для тех, кто бежит быстро. На длинный этап давалось 34 часа, но я его пробежала за 11. То есть полноценный сон у меня состоялся. Но так не у всех, по традиции, утром бегуны просыпаются и встречают тех, кто бежал всю ночь. В нашем случае это были пожилые японцы, они практически шли всю дорогу. И люди встречали их аплодисментами. Седые люди, с рюкзаками, идут с палками — конечно это вызывает уважение. — Чем можно подзарядиться на дистанции? — Я беру с собой гели с кофеином и с гуараной и растворяю беговую таблетку. В ней есть все необходимые соли и витамины. С собой у меня одна фляга с чистой водой, вторая с раствором. Обычно на пунктах заправки, где нам дают воду, я бросаю таблетку и бегу до следующего этапа. — Насколько важна экипировка на таких дистанциях? — Важно найти свой тип экипировки. Я очень быстро перегреваюсь, поэтому всегда бегаю в лёгкой одежде. А сейчас меня выбрали амбассадором бренда Hoka. У них очень комфортная обувь. Она мягкая, на пустынных забегах большинство участников бежит в этих кроссовках. У них больная площадь опоры, очень хорошая поддержка, это смягчает удары на каменистых участках дистанции. Все, что я беру в пустыню — это от Hoka. Я взвешиваю на весах вещи до грамма, чтобы у них был минимальный вес. Ещё один интересный момент — подбор носков. В пустыне все бежали в пятипальцевых, но я закупила несколько пар, и они оказались неудобными. Поэтому больше всего мне понравились простые шерстяные носки. Как не странно, но в жару это было то, что надо. Все обращались к врачам за помощью против мозолей. А мне только промывали глаза от песка. Вообще нужно очень тщательно подбирать обувь. Кроссовки я беру на полтора— два размера больше, потому что ноги на жаре отекают. У меня несколько пар Hoka на все случаи жизни. Недавно бежала марафон в Ялте. Он асфальтовый, но горный, поэтому взяла марафонки. Для города выбираю тренировочные.

— Как семья относится к вашему увлечению? — Семья очень довольна. На пенсии я нашла своё призвание, потому что я человек подвижный. В 35 лет я научилась кататься на лыжах. С маленькой дочкой мы ездили в горы. Сын и муж у меня в этом плане не рискуют (улыбается).

— Где найти мотивацию? — Каждый придумывает что-то своё: некоторые хотят похудеть, худые хотят укрепиться. Для меня мотивация — это путешествия. Я бы никогда не увидела этих маленьких городов, если бы не начала бегать. Я не люблю побеждать, мне даже неловко, когда я обгоняю кого-то, особенно если я знаю этих людей. Я бегаю, просто потому, что это интересно. А ещё мне нравится разговаривать с людьми. Например, я разговариваю с курящими подростками в парке. Они у меня часто спрашивают, почему я бегаю, что у меня за кроссовки. Я им всё рассказываю, говорю, а давайте посчитаем, сколько вы сэкономите в месяц, если не будете курить. И люди задумываются. Это очень приятно, что многие пишут в социальных сетях, что я их мотивирую. Это одна из тех причин, которые заставляют бегать.