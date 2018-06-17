Ложные ценности ведут к пустоте

Наступил один из двух великих праздников ислама — Ураза-байрам, знаменующий окончание Священного Рамадана — месяца обязательного поста.

Сегодня наши единоверцы во всем мире радуются и возносят слова благодарности Всевышнему Аллаху за Его милость к нам. Буквально недавно каждый из нас был в предвкушении начала месяца Рамадан, проводил дни в молитвах и, соблюдая пост, радовался каждому своему благому делу.

Эти считаные дни Великого поста мы использовали для своего духовного и нравственного обогащения — читали и изучали мудрость Священного Корана, проводили время в поклонении, помогали нуждающимся и больным, делились своей трапезой разговения с единоверцами и раздавали милостыню. Таким образом мы стремились выполнить предписание нашего Создателя: «О верующие! Предписан вам пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам. Так вы сможете (стать) искренне верующими — богобоязненными». Заключительный Божий посланник — пророк Мухаммад благовестил: «Соблюдающего пост ждут две радости: одна при разговении, а другая — при встрече с Господом». Великие мусульманские праведники говорили: «Месяц Раджаб — месяц посева, Шаабан — месяц полива, а Рамадан — месяц сбора урожая». Воистину, сегодня все мы пожинаем плоды этого урожая — небывалые чувства духовной чистоты и возвышенности, сладость веры и богобоязненности, умение управлять своими страстями — нафсом.

Рамадан — месяц, когда Всевышний Аллах принимает мольбы просящих, и все, кто искренне просил в это время о прямом — праведном пути, о прощении, о Рае, своих личных нуждах и чаяниях, обретет это по безграничной Милости Творца!»

Пророк Мухаммад, объясняя истинные цели поста, учил своих сподвижников и нас остерегаться плохих слов, лжи и обмана: «Господь не нуждается в воздержании от еды и питья теми людьми, которые продолжают обманывать и лгать, совершать дурные поступки».

Мы все являемся свидетелями того, как люди меняют для себя ценности жизни в нашем современном мире. Мы видим, как большинство молодежи не знают, чем заняться и за чем гнаться в этой земной жизни. Стараются уйти из отчего дома, из семьи, они быстро забывают о своих родных и близких и считают, что они самостоятельны. Они разгульно тратят свои молодые годы, хотят попробовать все, что можно и что нельзя. Не задумываясь. Мимолетное наслаждение они меняют на болезни, а иногда и на неизлечимые, уносящие их из земной жизни. Молодежь, отдаляясь от близких, от бесконтрольности, становится все дальше не только от семьи, но и от Всевышнего Аллаха Тааля! И это приводит к опустошению их души, скуке и одинокому существованию. Они потом начинают искать себе идеал, все больше обращая внимание на лица, улыбающиеся им со страниц соцсетей и с обложек журналов, а не на реальных людей, которые их окружают.

Аллах указывает нам всем, как нам важно, как нам необходимо ценить нашу земную жизнь и не тратить ее впустую, растрачивая ее на временные развлечения и наслаждения, на накопление земного богатства, забывая о том, что все это временно, и мы в определенный день все это оставляем и уходим, оставляем и наших детей, и наших друзей.