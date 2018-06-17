Ещё
Ложные ценности ведут к пустоте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ложные ценности ведут к пустоте 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Наступил один из двух великих праздников ислама — Ураза-байрам, знаменующий окончание Священного Рамадана — месяца обязательного поста.
Сегодня наши единоверцы во всем мире радуются и возносят слова благодарности Всевышнему Аллаху за Его милость к нам. Буквально недавно каждый из нас был в предвкушении начала месяца Рамадан, проводил дни в молитвах и, соблюдая пост, радовался каждому своему благому делу.
Эти считаные дни Великого поста мы использовали для своего духовного и нравственного обогащения — читали и изучали мудрость Священного Корана, проводили время в поклонении, помогали нуждающимся и больным, делились своей трапезой разговения с единоверцами и раздавали милостыню. Таким образом мы стремились выполнить предписание нашего Создателя: «О верующие! Предписан вам пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам. Так вы сможете (стать) искренне верующими — богобоязненными». Заключительный Божий посланник — пророк Мухаммад благовестил: «Соблюдающего пост ждут две радости: одна при разговении, а другая — при встрече с Господом». Великие мусульманские праведники говорили: «Месяц Раджаб — месяц посева, Шаабан — месяц полива, а Рамадан — месяц сбора урожая». Воистину, сегодня все мы пожинаем плоды этого урожая — небывалые чувства духовной чистоты и возвышенности, сладость веры и богобоязненности, умение управлять своими страстями — нафсом.
Рамадан — месяц, когда Всевышний Аллах принимает мольбы просящих, и все, кто искренне просил в это время о прямом — праведном пути, о прощении, о Рае, своих личных нуждах и чаяниях, обретет это по безграничной Милости Творца!»
Пророк Мухаммад, объясняя истинные цели поста, учил своих сподвижников и нас остерегаться плохих слов, лжи и обмана: «Господь не нуждается в воздержании от еды и питья теми людьми, которые продолжают обманывать и лгать, совершать дурные поступки».
Мы все являемся свидетелями того, как люди меняют для себя ценности жизни в нашем современном мире. Мы видим, как большинство молодежи не знают, чем заняться и за чем гнаться в этой земной жизни. Стараются уйти из отчего дома, из семьи, они быстро забывают о своих родных и близких и считают, что они самостоятельны. Они разгульно тратят свои молодые годы, хотят попробовать все, что можно и что нельзя. Не задумываясь. Мимолетное наслаждение они меняют на болезни, а иногда и на неизлечимые, уносящие их из земной жизни. Молодежь, отдаляясь от близких, от бесконтрольности, становится все дальше не только от семьи, но и от Всевышнего Аллаха Тааля! И это приводит к опустошению их души, скуке и одинокому существованию. Они потом начинают искать себе идеал, все больше обращая внимание на лица, улыбающиеся им со страниц соцсетей и с обложек журналов, а не на реальных людей, которые их окружают.
Аллах указывает нам всем, как нам важно, как нам необходимо ценить нашу земную жизнь и не тратить ее впустую, растрачивая ее на временные развлечения и наслаждения, на накопление земного богатства, забывая о том, что все это временно, и мы в определенный день все это оставляем и уходим, оставляем и наших детей, и наших друзей.
Вечерняя Москва: последние новости
Внук продолжит дело деда Письма читателей «Вечерки» Сувениры для настоящих фанатов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горе сплотило семью Павла Прилучного12
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными52
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место88
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму84
Как выглядят модели с необычной внешностью
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:14
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение