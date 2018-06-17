«Стала похожа на гусыню»: неестественные губы Алены Шишковой не нравятся даже фанатам

В субботу на Центральном Московском ипподроме состоялось светское событие — скачки на Гран-при Радио «Монте-Карло». Как водится, счастливицы, получившие приглашение, появились на ипподроме в шляпках. Не пропустила светский выход и модель Алена Шишкова, продемонстрировав один из лучших головных уборов вечера, но все равно получив свою долю критики.

В этом году скачки «Радио Монте-Карло» прошли в столице уже в 15-й раз. Одной из отличительных черт Гран-При стало то, что приглашенные приходят на ипподром всей семьей, и даже самые юные гости скачек непременно появляются в шляпках, следуя традиции, которая насчитывает уже несколько сотен лет. В день скачек на Московском ипподроме можно увидеть такой дивный полет фантазии дизайнеров, что у некоторых людей, рассматривающих фото с мероприятия, не хватает сил удержаться от смеха или критических замечаний. Однако знаменитости, судя по всему, придерживаются правила: чем чуднее и диковиннее, тем лучше, демонстрируя весьма причудливые головные уборы.

Модель Алена Шишкова тоже оказалась среди гостей светского мероприятия и к ее образу как раз замечаний ни у кого не было — все в один голос назвали его элегантным, отмечая тонкий вкус модели. Однако один из снимков Алены, на котором она позирует в компании певицы Анны Седоковой, особенно привлек внимание публики крайней ненатуральностью девушки. «Почему то королевские особы не надувают губы. Интересно у них денег мало? Или это о чем то говорит!» «Раньше на скачках присутствовали Леди с большой буквы. А сейчас…» «Ну красивая же, ну зачем вот эти губищи и взгляд» «Как будто оса покусала» «Да, красиво！Но все ненастоящее, поэтому немного грустно» «С этими губами стала похожа на гусыню»

При этом множество поклонников Алены Шишковой отмечает, что она обладает естественной красотой, которая не нуждается ни в каких улучшениях, а без макияжа и вовсе нравится им гораздо больше, чем ее кукольная внешность, созданная при помощи визажистов.