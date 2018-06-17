Берегитесь зеленых человечков! Как Мексика обыграла немцев в «Лужниках»

«ЯНЕ ЖЕНАТ»

Бывают эпичные рассказы в фейсбуке, и вот один из них — от Лидии Раевской. Не могу не привести отрывок перед матчем Германия — Мексика.

«Ездили вчера в центр, на движ позырить. Не каждый же день в Москве чемпионат мира по футболу-то проходит. Движ там, конечно, феерический. Из серии «Не расскажешь — надо петь». Но от восторга чувств и стресса я набухалась холодного пиваса, и петь теперь могу только как тот павлин-мавлин из мультика. Ну, или как Бузова, что одно и то же в принципе. Поэтому я расскажу: что мы вчера видели, что хотелось бы развидеть, и дам еще ряд ценных советов для тех, кто еще только собирается прогуляться в ближайший месяц по центру Москвы.

Начну с главного: остерегайтесь людей в зеленом! Это мексиканцы. Увидите толпу мексиканцев — бегите. Они там все до одного поручики Ржевские, которые «Мадам, позвольте вам впендюрить!» Притом, мадам ты, или месье — вообще вот никакой роли не играет. Если ты не успел убежать — зеленые человечки ломанутся к тебе как дети-аборигены за Бонифацием, будут вопить: «Секс! Секс!», и на случай, если ты не понимаешь английского — еще наглядно покажут тебе что-то, отдаленно похожее на танец Майкла Джексона , где он с криком «Who's bad!» хватает себя между ног…»

…Просто думал, как точнее описать мексиканцев. Лучше, чем здесь — не напишешь. Один из них, самый хитроумный, ходит в футболке сборной Мексики с русской надписью на спине «Яне Женат».

Я смотрел в протокол — Лосано там находил, Гуардадо видел, Эррейру с Лайюном — тоже. Яне не встретил. Возможно, остроатакующий форвард Женат не попал в заявку.

ВЕЧЕРИНКА С МОДЕЛЯМИ

Мексиканцы, эти ребята, от которых хотел отгородиться стеной Дональд Трамп , завоевали золото Олимпиады в Лондоне-2012. Наград на чемпионате мира пока не было, и выход в четвертьфинал случился лишь однажды — в 1970 году, когда турнир проходил как раз в Мексике. Но местный футбол находится на пике развития, и в этой стране расположен крупнейший футбольный стадион в мире — «Ацтека» (105 тысяч зрителей). Ну и вы помните, что Мексика вместе с Канадой и США получила право на проведение чемпионата мира-2026.

Германия — Мексика (0:1). Как это было

А немецкая машина — действующий чемпион мира и четырехкратный победитель мундиаля (1954, 1974, 1990, 2014). Первое место в рейтинге ФИФА заслуженно. Как подтверждение своего статуса — победа на Кубке конфедераций в 2017 году. Кстати, в полуфинале была побеждена как раз Мексика со счетом 1:4 — игра проходила в Сочи, и рыдающие болельщики-перчики с горя раскупили всю чурчхелу.

У нас футболистов сборной России съели заживо за то, что они сидели в ресторане с кальяном, а еще заглянули в бар после Евро, где раздавали шампанское.

«Ну а почему нет? — пожал плечами Гуардадо. — Мы не только футболисты, но и обычные люди. Вне футбольного поля можем делать все, что захотим. Разве мы нарушили дисциплину?»

СЕКСУАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ

Мексиканцы заполонили Москву. В каких-то кожаных масках на лицах, в широкополых сомбреро, один старичок вообще разделся, и на нем были только перья и кожаные бикини.

Немцы так не гуляли, они были на солидосе. Лица раскрасили в желто-красно-черные цвета, выстригли петушки на головах. Но выглядели так, будто только что вылезли из «Мерседеса», чтобы бухнуться на деревянную лавку на фестивале баварского пива.

Помнится, Рууд Гуллит проповедовал концепцию «сексуального футбола». Не помню, в чем его суть, но в этот вечер в «Лужниках» мексиканцы явно вознамерились поиметь немцев.

ЧМ-2018. Есть первая сенсация. Онлайн дня Эти ребята не смотрели, кто тут чемпион мира, и у кого сколько золотых кубков. Они с чувством, с толком, с расстановкой шампурили оборону сборной Германии. Счет мог легко быть 3:0, прояви мексиканцы больше сноровки и ритма. Немцы ошалели от такой наглости, но сборная Мексики напрыгивала на них как озорной кобелек, со всех сторон. И все-таки добилась своего.

Перехват на своей половине поля и в четыре паса мяч доставляется к штрафной Нойера. Эрнандес катит на Лосано, тот убирает под правую и вонзает мяч в левый от себя угол. Гол!

В стык с ложей прессы располагался сектор болельщиков из Мексики. Они чуть с ума не сошли в этот момент. Полезли целоваться к мальчику-стюарду, к фотографам. Говорю вам еще раз — бегите, ребята, от зеленых человечков.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев , элегантный как рояль, начал нервно покусывать ногти на руках. Хорошо, что не залез в нос, как он умеет. Лев понимал: что-то идет не так. Немцы-то были похожи на машину, но она увязла в мексиканских болотах. И кинжальные контратаки перцев никто не отменял.

Второй тайм остался за немцами — не может ведь Мексика бегать все 90 минут как заведенная? Но зеленые своего не упустили. И могли забить еще! То, что началось на трибунах после свистка, я вам передать не могу. Настоящее землетрясение. Ликуйте, мексиканцы, это ваш день!