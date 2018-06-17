Каким был бы сериал «Друзья», если бы его герои жили в СССР

Начнем с того, что сериал скорее всего назывался бы «Товарищи». Ну а дальше все было бы примерно так…

Источник: BuzzFeed Фото: Rebecca Hendin / BuzzFeed

1. Все герои живут в коммунальной квартире.

2. Никакой «Центральной кофейни» не существует.

3. Товарищи собираются поболтать за ужином на общей кухне. При этом стол на кухне постоянно занят другими их соседями по квартире.

4. После ужина все дружно пьют чай из больших жестяных кружек.

5. Конечно же, все герои сериала (кроме Фиби) состоят в партии.

6. Росс работает младшим научным сотрудником в Палеонтологическом институте имени А. А. Борисяка Академии наук СССР.

7. Он любит заворачивать с собой на работу бутерброды с вареной колбасой.

8. Несколько раз в неделю Росс ездит на троллейбусе в вечернюю школу на другом конце города, где преподает историю.

9. До переезда в коммуналку Росс вместе со своей молодой женой Кэрол проживал в семейном общежитии.

10. Так как семейную комнату из двух блоков получала на себя жена Росса, после развода он потерял право проживать в общежитии и вынужден был съехать.

11. После развода Росс лишь изредка навещает Кэрол и ребенка.

12. Росс и Кэрол на работе и в быту подвергаются общественному осуждению.

13. Чендлер работает бухгалтером в небольшом проектном бюро.

14. Он регулярно курит папиросы «Казбек» и даже не пытается бросить.

15. Подруга Чендлера — Дженис — раздражает его своей любимой фразой «Вы посмотрите, что же это делается-то».

16. Сам Чендлер из кулацкой семьи, чего постоянно стыдится.

17. За совместными ужинами с товарищами в коммуналке Чендлер постоянно рассказывает интересные истории из собственной жизни и байки, в которые никто не верит.

18. В свободное от работы время он пишет в стол небольшие заметки, очерки и фельетоны.

19. Один из таких шуточных рассказов, который Чендлер решился послать в редакцию «Огонька» под псевдонимом, как-то даже опубликовали.

20. Однажды Чендлера едва не выселяют из коммунальной квартиры за то, что он держит у себя присланных родственниками из деревни утку, гуся и другую живность.

21. Рейчел переезжает в Москву из провинции, чтобы поступить в театральный институт и избежать навязанного родителями брака.

22. Во время вступительных экзаменов она знакомится с Джо.

23. Джо — студент-неудачник, находящийся на грани вылета из института после второго курса.

24. Не имея достаточно средств к существованию, Джо пытается подрабатывать в местном музыкальном театре.

25. Джо пользуется успехом у девушек и каждый раз знакомится с ними при помощи одной и той же фразы: «Девушка! А, девушка! А как вас зовут?»

26. За свой относительно беззаботный образ жизни он периодически подвергается общественному осуждению.

27. Джо обещает Рейчел помочь с поступлением и дает ей несколько уроков актерского мастерства.

28. Рейчел все равно не поступает.

29. Не желая возвращаться домой, где ее ждут родители, она устраивается на работу продавщицей в столовую.

30. В столовой Рейчел знакомится с Моникой, которая работает там поваром.

31. Из-за того, что ей постоянно приходится пробовать еду во время готовки, Моника не сбросила вес.

32. Каждый день она приносит к ужину со смены спрятанные в сумке продукты.

33. Моника просто обожает наводить порядок. Она единственная, кто убирается в коммуналке.

34. Из-за своей любви во всем быть первой и лучшей она активнее других товарищей участвует в партийной работе.

35. Никто не знает, чем на самом деле занимается Фиби. Она регулярно пропадает из коммуналки на несколько дней, однако затем возвращается.

36. В те дни, когда Фиби все же бывает дома, она развлекает товарищей песнями под гитару.

37. В особенности всем нравится, как она исполняет «Мурку».

38. Среди товарищей ходят слухи, что Фиби арестовывали за связь с воровскими притонами на Марьиной Роще.

39. За свой образ жизни Фиби периодически подвергается общественному осуждению.

40. Гантер работает в коммуналке сторожем и дворником одновременно. За это ему предоставляется небольшая отдельная комната без ванной.

41. Гантер тайно влюблен в Рейчел. Не встречая взаимности, он начинает мстить девушке, докладывая «куда следует» обо всех ее похождениях и поведении, которое кажется ему непристойным.

42. У живущих в соседних комнатах коммуналки Росса и Рейчел завязываются отношения.

43. Однажды они даже решают пожениться, но не могут сделать этого, так как ночью ЗАГС не работает и вообще на бракосочетание нужно записываться за полгода вперед.

44. До этого Рейчел однажды пытается сказать Россу, что им нужен перерыв в отношениях, но в итоге не решается сделать это, так как «не тому ее учила мать, чтобы так с мужчинами разговаривать».

45. После многочисленных трудностей и проблем они все же решают пожениться, после того как Росс узнает о беременности Рейчел. Товарищ не может себе позволить оставить беременную девушку одну.

46. Несмотря на заключение официального брака, пара в ходе нескольких лет периодически подвергается общественному осуждению.

47. Все это не мешает Рейчел делать карьеру. Молодая девушка увольняется из столовой и устраивается работать продавщицей в ГУМ.

48. Карьера Моники также идет в гору — она сначала становится старшим поваром, а затем заведующей столовой.

49. Однажды товарищи все вместе отправляются по турпутевке в Крым. Там Моника влюбляется в Чендлера и впервые целуется с ним, так и не решаясь на большее.

50. Позже Моника выходит замуж за Чендлера, и они вместе задумываются о том, чтобы переехать из коммуналки в отдельное жилье. Молодая семья становится в очередь на расселение.

51. В это же время Джо с трудом заканчивает театральный. Он получает свою первую крупную роль — роль Иосифа Сталина в киноленте начинающего и малоизвестного режиссера.

52. Это позволяет Джо переехать из коммуналки в большую служебную квартиру в «сталинке» и получить денежную премию.

53. На полученные деньги Джо покупает себе новенькую «Волгу», холодильник и ряд заграничных товаров широкого потребления. Поговаривают, что он даже хранит у себя дома валюту.

54. Фиби однажды уходит и больше не возвращается.

55. Даже после своего исчезновения она еще долго продолжает подвергаться общественному осуждению.

56. Все эпизоды сериала, связанные с празднованием Дня благодарения, происходят во время Нового года.

57. Все эпизоды, связанные с воспоминаниями товарищей о прошлом, построены вокруг историй о том, как жилось «до войны».

58. Гантер, из-за которого товарищи нередко становились предметом общественного осуждения, сам подвергается общественному осуждению, так как начинает спиваться, узнав о вынужденном браке Росса и Рейчел.