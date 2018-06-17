«Куда еще красивее?»: Ирина Агибалова сделала пластическую операцию

Фанаты в недоумении: Ирина Александровна вновь оказалась недовольна своими внешними данными и отправилась в клинику пластической хирургии. Операция прошла успешно, но что сделала женщина, понять так и не смогли и беспокоятся за ее здоровье.

«С богом», — написала Ирина и пропала на некоторое время из сети, а, вернувшись, предстала уже в больничной рубахе. Она поблагодарила врача за проведенную работу и акцентировала внимание на охрипшем голосе, который уже почти восстановился, и отметила, что ей необходим леденец для горла. При чем тут горло и эстетическая операция понять так и не смогли и принялись расспрашивать у экс-участницы «Дома-2», все ли с ней в порядке и не скрывает ли она какой-нибудь недуг.

Большинство, глядя на указанное местоположение, уверено сказало, что женщина прибегла к очередной подтяжке — нужно же себя поддерживать, всё это недолговечно и требует повторных процедур. В комментариях начался спор между приверженцами естественности и любителями ненатуральной красоты: одни утверждали, что Агибаловой не следовало в очередной раз ложиться под нож хирурга, другие же, напротив, хвалили ее за стремление к совершенству. «Куда еще красивее? Зачем, Ирина?» «А что имеено она сделала понять не могу?» «Странно, вроде клиника пластической хирургии, а что она там с горлом делала?» «Может, это такой побочный эффект после наркоза?» «В любом случае она молодец, что старается быть лучше!

Поклонники беспокоятся за свою любимицу, ведь, если здоровье ее подведет, вряд ли она сможет так активно вести любимый ими микроблог. Рецепты, которыми делится Ирина Александровна имеют большую популярность, и почти каждая подписчица хоть раз приготовила по одному из них наивкуснейшее блюдо. А недавно женщина рассказала, как приготовить сочные куриные голени.

Публикация от Ирина Агибалова (@agibalova_irina) 15 Июн 2018 в 9:07 PDT