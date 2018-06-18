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«Глаз отдыхает на пейзажах»: Ляйсан Утяшева и Павел Воля путешествуют по Исландии
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«Глаз отдыхает на пейзажах»: Ляйсан Утяшева и Павел Воля путешествуют по Исландии 

Eva.ru 27 минут назад
Фото: Eva.ru
В то время как большинство россиян не отрываясь наблюдает за развитием событий на мундиале, одна из самых ярких и крепких пар отечественного шоу-бизнеса отправилась в тур по стране эльфов. На радость поклонникам, Ляйсан Утяшева и Павел Воля разбавляют поток футбольных матчей своими фотографиями из путешествия, причем для заднего фона выбирают весьма необычные и красочные пейзажи, которые нечасто видишь вокруг.
В то время как большинство отечественных звезд предпочитают сменить холодную Москву на жаркие страны, не все скучают по морю с солнцем. И в самый разгар чемпионата мира Ляйсан Утяшева и Павел Воля отправились в путешествие, выбрав для отпуска оригинальную и не очень популярную страну — Исландию, родину гномов и эльфов.
Несмотря на откровенно холодную и дождливую погоду, супруги утеплились шапками и куртками и пребывают в приподнятом настроении, радуя поклонников подробными рассказами о своих приключениях. Для своего «дикого» туризма пара арендовала автомобиль и воплотила в жизнь крайне насыщенную программу: за несколько дней влюбленные посмотрели на водопады, спустились в кратер вулкана, а также побывали не только в столице, но и заехали в город Оулафсвик. Публикация от Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial) 13 Июн 2018 в 3:58 PDT В комментариях поклонники гимнастки и шоумена выразили свое восхищение и восторг необычному отпуску звездной четы. А также от всей души поблагодарили семью за массу фотографий и видеозаписей, ведь, как оказалось, Исландия полна сюрпризов и наблюдать за ее видами — одно удовольствие.
«Красиво очень. Павел, спасибо, что вы делитесь своими впечатлениями. Пейзажи восхищают» «Вы даже отдыхаете не как все, респект» «Прям глаз отдыхает на пейзажах, а то Бали и иже с ними утомили. А тут такая новизна и красота» «Где такие виды отыскали? Не верится, что это место существует на Земле» «Восторг! Я теперь тоже в Исландию хочу»
К слову, звезды предпочитают не баловать своих поклонников подробностями семейной жизни и даже их совместные снимки крайне редко появляются в сети. А потому каждое даже самое крохотное публичное проявление чувств вызывает массу эмоций у пользователей сети, ведь для всех это возможность еще раз полюбоваться на прекрасную пару, которая сумела построить крепкий брак на просторах шоу-бизнеса.
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