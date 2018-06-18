В целях борьбы с домогательствами Netflix запретил своим сотрудникам смотреть друг на друга больше 5 секунд

После громкого скандала, связанного с сексуальными домогательствами, а также последующего увольнения Кевина Спейси из «Карточного домика» и как следствие этого — огромных денежных потерь, компания Netflix теперь запрещает своим сотрудникам смотреть друг на друга и обниматься.

Согласно новым правилам стримингового сервиса, все сотрудники, работающие на Neftflix, не должны смотреть друг на друга дольше 5 секунд, а также долго обниматься. Им запрещено флиртовать, просить номер телефона, и вообще все это больше похоже на какой-то лагерь строгого режима, а не на самую успешную компанию, в которой мечтают работать миллионы. Все это руководство установило для того, чтобы минимизировать или полностью исключить возможность исков и обвинений работников в сексуальных домогательствах. О нежелательном поведении со стороны коллег работники должны докладывать начальству. Сотрудники компании говорят, что эти правила вызывают у них множество шуток, а также чувство абсурда.

попкорнnews