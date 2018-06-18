Есть что показать! Пегова, Нетребко и другие известные красотки с пышными формами

Эти известные девушки не соответствуют модельным стандартам и при этом прекрасно чувствуют себя в своем теле, гордятся пышными формами, любимы и успешны. Некоторые из них когда-то комплексовали из-за того, что они не слишком худые, но потом показали, что они прекрасны.

Главная plus-size-секс-бомба в России Ирина Пегова, в отличие от западных моделей и актрис, своими пышными формами публично не так уж и гордится. И зря! мы асболютно уверены, что миллионы мужчин, смотря на Ирину, теряют голову и от всего сердца советуют ей не худеть.

Анфиса Чехова регулярно тренируется, придерживается здорового питания и при этом быть худышкой совершенно не стремится. Телеведущая прекрасно чувствует себя в своем весе и гордится женственными формами, которые по душе и ее супругу, актеру Гураму Баблишвили . Впрочем, от сахара и некоторых других продуктов Анфиса все же отказалась:

«Я не сторонница диет с похудательной целью! Но, я придерживаюсь все-таки определенного питания, не насилуя свой организм, не запрещая ему, не наступая на горло своей гастрономической песне! Питание мое интуитивное и правильное конкретно для меня, не для кого-то другого, а именно для меня! Ну, есть, конечно, какие-то вещи, которые я рекомендовала бы исключить всем: сахар, дрожжи, консерванты, газировку, жаренное во фритюре и т.д. НО! Ничего из вышеперечисленого я себе не запрещаю! Я просто не хочу этих вещей! Вкус сахара теперь, после года как я от него отказалась, кажется мне ужасно приторным, а головная боль после куска торта, такая…что я прямо слышу, как мой организм кричит мне: Неееееееет».

Экс-солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна располнела после рождения детей и в итоге не стала комплексовать. Певица регулярно показывает в Instagram, как занимется спортом, тренируется и занимается разными активностями на свежем вохдухе, а также она всегда смотрится эффектно на светских мероприятиях. В общем, выглядит Ева прекрасно, хотя и от модельных стандартов далека.

Шикарная женщина и талантливая певица Анна Нетребко не стремится буть худой и очень стройной. Певица, в отличие от многих звезд, не старается быть худой и подчеркивать, какая она изящная. У Нетребко пышные формы, роскошный голос и — ей точно не надо худеть!

Девушки, мечтающие похудеть, обратите внимение на Корнелию Манго. Уверенная в себе, аппетитная и женственная. Певица когда-то пыталсь бороться с весом, старалсь быть стройнее, а в итоге полюбила себя, вышла замуж и теперь с удовольствием демонстрирует фигуру в бикини.

Одна из самых привлекательных и фигуристых телеведущих страны Екатерина Стриженова несколько лет назад перешла в категорию женщин plus-size и стала прятать формы под довольно скромными нарялми. И зря! Советуем Екатерине демонстрировать себя во всей красе и ни в коем случае не изнурять себя диетми.

Текст: Роман Страстный

Фото: globallookpress, starface, instagram