Отец Бритни Спирс препятствует ее браку с бойфрендом Сэмом Асгари

О браке Бритни Спирс и ее бойфренда Сэма Асгари западные таблоиды говорят уже не один месяц, однако влюбленные по-прежнему не торопятся с узакониванием отношений. Журналисты предполагали, что поп-звезда просто боится вновь обжечься, однако все дело оказалось в отце Бритни.

Джейми Спирс категорически против, чтобы его дочь выходила замуж за Асгари. Он уверен, что парень молод и использует Спирс для своей выгоды. «Бритни уже давно хочет замуж за Сэма, но отец не позволяет этого сделать. Между собой пара уже давно называет друг друга мужем и женой. Бритни уверена, что он — тот самый, а Сэм готов ждать сколько потребуется», — сообщает инсайдер. Бритни и Сэм вместе с ноября 2016 года и с тех пор регулярно радуют поклонников романтическими снимками и видео, на которых отчетливо видно, что они счастливы вместе.

Бритни и Сэм:

305 With my lady @britneyspears

Публикация от Sam Asghari (@samasghari)

Miami with @britneyspears #mylove

Публикация от Sam Asghari (@samasghari)

The Most beautiful girl ❤ @britneyspears #Repost ・・・ I've been with this man for over a year… everyday he inspires me to be a better person and that makes me feel like the luckiest girl in the world! @samasghari

Публикация от Sam Asghari (@samasghari)

