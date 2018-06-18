Гороскоп для взрослых и детей на неделю с 18 по 24 июня

Звезды приготовили новый прогноз наступающей недели для каждого знака зодиака.

На неделе с 18 по 24 июня отношения между супругами будут весьма неровными. Критика, ревность, давние обиды и необоснованные претензии станут чередоваться с приступами страсти и щедрости, с желанием удивить и со стремлением доставить изысканное сексуальное удовольствие. Детки же откажутся следовать каким-то семейным правилам, будут остро реагировать на ссоры родителей, а в выходные и вовсе эмоционально закроются от них.

Овен (21 марта — 20 апреля)

На неделе есть вероятность разрыва каких-то прошлых договоренностей с мужем. Не исключено, что он нарушит свою часть соглашения, и вы решите, что тоже имеете право не выполнять взятые на себя обязательства.

На неделе есть вероятность разрыва каких-то прошлых договоренностей с мужем. Не исключено, что он нарушит свою часть соглашения, и вы решите, что тоже имеете право не выполнять взятые на себя обязательства.

Кроме того, в какую-то семейную ситуацию или в воспитание вашего ребенка может вмешаться некий не очень умный человек.

Постарайтесь не допустить чужого влияния ни на чадо, ни на супруга — ничего хорошего из действий и советов этого индивида не получится.

Маленькие Овныбудут наслаждаться беспечным и приятным времяпрепровождением и станут весьма негативно реагировать на попытки родителей приобщить их к каким-то домашним, хозяйственным делам.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:23.

Телец (21 апреля — 20 мая)

На неделе ваш муж может инициировать какую-то семейную поездку, вот только не факт, что вы получите от нее удовольствие.

Не исключено, что вы не будете морально готовы к подобному вояжу, а потому он станет для вас периодом сильного психологического напряжения, особенно если придется на выходные.

Кроме того, вам, скорее всего, предстоит выполнять какие-то обещания, данные ребенку, дарить ему позитивные эмоции и яркие впечатления, завершать с ним какое-то обучение.

Маленьких Тельцовне стоит отпускать в путешествия без присмотра и сопровождения. К тому же в субботу и в воскресенье желательно оградить деток этого знака от всех потенциально опасных занятий.

Удачные дни:18.

Неудачные дни:19.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

На неделе вероятны ссоры с мужем из-за того, что каждый из вас будет лоббировать свои интересы, не считаясь с мнением второй половины. Будьте мудрее и ищите взаимовыгодный и удовлетворяющий вас обоих компромисс.

Кроме того, не стоит устраивать супругу неожиданные сюрпризы — он вряд ли оценит вашу фантазию.

А еще в данный период вы можете столкнуться с нежеланием ребенка делиться с вами какими-то своими переживаниями; не исключено, что вы чем-то спровоцируете его недоверие.

Маленьких Близнецовждет некое мероприятие, на котором им придется вести себя согласно какому-то протоколу, и это станет для них тестом на умение подчиняться обстоятельствам и вовремя усмирять желание пошалить.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:21.

Рак (22 июня — 22 июля)

На неделе ваш муж может навязать вам какое-то свое решение, и вы пойдете у него на поводу, чтобы не провоцировать ссоры, или для того, чтобы показать, что вы помните о данных ему обещаниях и считаетесь с его интересами.

К тому же есть вероятность какого-то нового опыта сексуального характера; скорее всего, его тоже инициирует ваш супруг, и вы получите от происходящего изысканное удовольствие, хотя и будете сначала жутко смущаться.

Ждет вас и интересное, правда, несколько странное общение с чадом.

Маленькие Ракибудут осваивать какие-то новые для них утилитарные навыки, и это потребует от их родителей дополнительных материальных вложений.

Удачные дни:18.

Неудачные дни:19, 23.

Лев (23 июля — 22 августа)

На неделе вы с домочадцами можете отправиться в гости, где каждый из вас найдет себе занятие по вкусу и собеседника по интересам.

Кроме того, вам предстоит улучшать какие-то навыки ребенка, чтобы он смог получить позитивные результаты в важном для него деле.

Ожидается в данный период и весьма занимательное интимное взаимодействие с мужем, которое не только окажется пикантным и очень приятным, но и поможет вам с благоверным лучше узнать истинные предпочтения друг друга в сексе.

Маленькие Львыбудут играть какую-то совершенно несвойственную им роль. Не исключено, что вашему чаду придется притворяться, чтобы добиться расположения кого-то из окружающих или избежать наказания за какую-то шалость.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:23.

Дева (23 августа — 22 сентября)

На неделе какая-то инициатива мужа может показаться вам слишком рисковой или затратной в финансовом плане, а потому вы не только ее не поддержите, но и запретите благоверному даже думать о чем-то подобном.

Да и какие-то его сексуальные порывы вы, возможно, сочтете неуместными, непристойными, ненужными, а потому просто оставите его наедине с его эротическими фантазиями.

Кроме того, вам, вероятно, предстоит отговаривать чадо от поступка, который вам заранее не нравится.

Маленькие Девыпочему-то будут активно капризничать и требовать от родителей чего-то такого, что практически нереально достать или купить.

Удачные дни:18, 19.

Неудачные дни:21, 22.

Весы (23 сентября — 22 октября)

На неделе ваш муж может отказаться заниматься с вами какими-то бытовыми делами, предложив в качестве альтернативы интимное общение или какое-то другое приятное для вас обоих времяпрепровождение.

Не настаивайте на своем, отложите хозяйственные хлопоты и сделайте так, как хочет супруг — это укрепит отношения.

Кроме того, в данный период вам, возможно, предстоит поднимать самооценку ребенка, как-то доказывать ему, что он на многое способен и вообще молодец.

Маленькие Весымогут повторить какую-то ошибку родителей. Опыта вашему чаду это, конечно, прибавит, но если у вас будет возможность удержать его от промаха, используйте ее; и обязательно объясните, почему не стоит поступать подобным образом.

Удачные дни:21, 22.

Неудачные дни:19.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

На неделе существенно повысится ваша сексуальная активность; скорее всего, вам постоянно будет хотеться интимной близости с мужем, а потому вы предпочтете сдерживать желание поспорить, поскандалить, поязвить и вообще станете вести себя так, чтобы не отталкивать от себя благоверного.

Кроме того, вам, вероятно, предстоит разбираться в сердечных метаниях ребенка — не исключено, что он расскажет вам о какой-то своей симпатии и попросит вашего совета.

Маленькие Скорпионымогут каким-то образом позитивно повлиять на благосостояние своей семьи. Возможно, ваше чадо найдет некий ценный предмет, или вы благодаря ему получите какие-то деньги (выигрыш, приз, дотацию и т.п.).

Удачные дни:23, 24.

Неудачные дни:18, 22.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

На неделе у вас с мужем могут возникнуть какие-то новые планы. Не исключено, что вы куда-то отправите ребенка (детей) и захотите посвятить образовавшееся время только друг другу, а потому неожиданно решите отправиться туда, где можно и любовью заняться, и какие-то другие позитивные впечатления получить.

Кроме того, у вас с благоверным, возможно, появится новое общее хобби, которое еще больше объединит вас, сделает взаимодействие интереснее, интенсивнее, красочнее, добавит тем для разговоров.

Маленьким Стрельцам, вероятно, предстоит заниматься завершением какого-то важного для них дела, и это потребует от них не только физических, но и психологических усилий. Всесторонне поддержите чадо.

Удачные дни:21.

Неудачные дни:20.

Козерог (22 декабря — 19 января)

На неделе возможны семейные бытовые ссоры. Есть вероятность, что муж или ребенок испортит какую-то вещь, и это вызовет ваше недовольство из-за необходимости покупать ей замену, однако истинной причиной конфликта станет именно безалаберность, спровоцировавшая дополнительные расходы.

Кроме того, отголоски какой-то давней, но до сих пор неприятной для вас ситуации могут усложнить интимное взаимодействие с супругом, даже если он активно постарается избавить вас от негативных воспоминаний.

Маленькие Козерогимогут получить какой-то новый утилитарный опыт, и это станет проблемой для их родителей. Не исключено, что чадо начнет вам указывать, как нужно правильно готовить или заниматься другими домашними делами.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:18, 21.

Водолей (20 января — 18 февраля)

На неделе есть вероятность ссор с мужем из-за каких-то ваших весьма несвоевременных высказываний. Не исключено, что вы будете регулярно что-то говорить ему под руку, предрекать провалы в задуманных им делах, язвить по поводу его способностей, и он вряд ли вам это спустит.

Будьте сдержаннее и лояльнее, сейчас не время выводить благоверного из себя — это чревато кризисом брака.

Кроме того, стоит отслеживать, с кем общается чадо, чтобы потом не бороться с чьим-то дурным влиянием на него.

Маленькие Водолеимогут рассориться с кем-то из друзей. Возможно, ваш ребенок решит безапелляционно поведать товарищу всю правду о нем, и это послужит причиной конфликта.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:все дни нейтральны.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

На неделе вас, скорее всего, ждет полная гармония в интимных отношениях с мужем, не исключены и подарки с его стороны, причем неожиданные и чем-то для вас очень ценные.

Кроме того, вы, вероятно, узнаете что-то новое о своем ребенке — о его характере, предпочтениях, устремлениях, и это поможет вам более правильно и конструктивно выстроить систему воспитания.

А еще не исключен поход туда, где каждый из вашего семейства получит интересные именно для него впечатления.

Маленьких Рыбждет общение с тем, кто является их своеобразным покровителем; будут и подарки, и данные по секрету советы, и будоражащие воображение приключения.

Удачные дни:21, 22.

Неудачные дни:20.

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