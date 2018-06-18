Другая вселенная: как научиться видеть осознанные сны и воплотить свои тайные желания

Представь мир, в котором ты без труда путешествуешь по самым разным точкам мира, с лёгкостью используешь суперспособности и можешь быть рядом с любым человеком. Сложно такое вообразить? А ведь это реальные возможности нашего сознания.

Согласны, звучит, как введение в пособие по эзотерике, но на самом деле речь идет об осознанных снах — состоянии, когда, находясь у себя в кровати, мы можем создавать такой мир, какой нам захочется. И самое интересное, что в подобной технике нет ничего антинаучного. Конечно, пойти сейчас в кровать и начать видеть не такие сны, как обычно, не получится. Для этого нужны недели, а то и месяцы упорной практики. Облегчить тернистый путь к идеальным снам поможет следование четкому плану.

Шаг № 1: Учимся понимать, что сон — это сон Бывает так, что после пробуждения мы не можем поверить, что увиденное — это не реальная картинка, а просто игра воображения. Мы видим сны и даже не понимаем, что в них находимся. Осознанные же сновидения — это состояние абсолютного понимания, что сейчас мы спим, а вокруг происходит игра воображения.

Ведущий эксперт в области методик влияния на подсознание Бредли Томсон в своей книге рассказывает, что лучший способ осознать себя во сне — приучиться к проверке на реальность. Для этого нам нужны наручные часы и твоя внимательность.

Заведи для себя следующее правило: каждый раз, когда ты, например, заходишь на кухню, проверяй время на своих чесах и мысленно произнеси то, что увидела. Затем снова посмотри на часы. Если значение поменялось, поздравляем, ты спишь.

Чтобы научить свое подсознание во сне проверять время на часах, делать то же самое наяву нужно регулярно на протяжении нескольких дней.

Шаг № 2: Записываем сны Специалисты по сновидениям утверждают — мы настолько быстро забываем свой сон, что через 10 минут после его окончания из памяти стирается около 90% увиденного. То же самое касается осознанных снов. Да, мы можем научиться управлять ими, но если их не запоминать, какой вообще в них смысл?

Один из немногих способов научиться запоминать свои сны — записывать их. Нет, не утром, в это время уже нет смысла ничего фиксировать, в голове мало что останется. Лучший вариант — дать себе мысленную установку просыпаться каждый раз после увиденного сна. С первого раза сделать это сложно, поэтому необходимо ставить будильники (и это будет немного странно для твоих домочадцев, поэтому советуем на время перебраться в отдельную комнату).

Сначала необходимо запланировать пробуждение через четыре часа после засыпания, а потом еще через 90 минут, и еще через 90 минут. Всего за ночь нужно проснуться не меньше трех раз и во все промежутки записывать на компьютер или в дневник все, что запомнилось и увиделось во сне.

На утро можешь прочитать обрывистые, нескладные и образные предложения, но это именно то, что нам нужно.

Доктор Стивен Лаберж из Института Осознанных сновидений предположил, что у всех наших снов есть особые повторяющиеся раз за разом элементы, которые он прозвал «Признаками Сна». Это может быть вода, Менделеев, компьютер или даже Ким Кардашьян . Чтобы определить свой «Признак Сна» мы как раз и должны пройти шаг, посвященной записыванию всего того, что было в наших сновидениях. Почти наверняка у тебя окажется что-то повторяющееся и, когда ты в следующий раз увидишь это, можно устраивать описанную выше проверку на сон с часами.

Шаг № 4: Проводим эксперимент «Ночной свет»

К этому шагу стоит переходить после нескольких повторений предыдущих, и если тебе так и не удалось увидеть осознанные сны, стоит попробовать на себе эксперимент «Ночного света», который в 1994 году изложили Стивен Лаберж, Лесли Филипс и Лин Левитан. Ученые доказали, что если на некоторый промежуток прервать сон бодрствованием, вероятность увидеть осознанные сны увеличивается.

«Но мы ведь уже прерывали сон!» Скажешь ты и будешь права. Но в этот раз нам потребуется не спать сразу полтора часа. Наилучший вариант на одну ночь прекратить просыпаться после четырех часов сна, а уснуть на 6 часов, после чего проснуться на 90 минут и снова уснуть еще на 90.

Во время бодрствования не забываем записывать сны!

Когда мы уже понимаем, что находимся во сне, испортить все может шоковое состояние. Организм взволнован происходящим, и чтобы защитить нас, вызывает фальшивое пробуждение. Кажется, что ты лежишь на кровати с открытыми глазами, но на самом деле продолжаешь спать. Это проблема новичков, которым в новинку происходящее. Вернуться в сон поможет, как не странно, движение — потирание рук или перекатывание по кровати.

И тут уже встает вопрос — а что собственно делать во сне? Как увидеть то, что хочется? Ответы на эти вопросы заключены в двух словах: представление и ожидание. Необходимо четко вообразить, что сейчас перед собой хочется увидеть, например, Брэда Питта и занять выжидательную позицию, пока он не предстанет перед тобой. Это случится. Рано или поздно, но случится.

Многие эксперты советуют находить в интернете описания осознанных снов других людей, это вдохновляет нас и позволяет «видеть» еще более красочные картинки и образы. И чтобы со временем не терять сноровку, делать проверки на реальность нужно регулярно.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK