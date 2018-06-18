Было — стало: как актриса Катерина Шпица перевоплотилась из скромницы в провокационную звезду красных дорожек

Катерина Шпица в свои 32 года выглядит так молодо, что ее часто путают с подростком. В своих соцсетях актриса часто делится милыми фотографиями, на которых даже иногда позирует без косметики.

Другое дело — выходы в свет. Разведенная мама 6-летнего сына на красных дорожках появляется не в компании мужчин, но всегда приковывает взгляды благодаря своим нарядам. Катерина любит провокационные разрезы…

… горячие декольте….. и откровенные платья.

Сексуальность Катерины оценили не только поклонники, но и мужской журнал Maxim, сделав Шпицу одной из 100 самых сексуальных россиянок. При этом красотка-актриса в обычной жизни продолжает вести себя скромно и не надевает откровенных нарядов.

А какой тебе нравится Катерина больше: соблазнительной красоткой или же скромницей?

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Фото:Global Look Press / Anatoly Lomokhov / Pravda Komsomolskaya / Anton Belitsky / Dmitry Golubovich, Instagram