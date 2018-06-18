Как достичь успеха в бизнесе: 5 лайфхаков от молодого предпринимателя

Почему одни специалисты поднимаются по карьерной лестнице быстрои, кажется, без особых усилий, а другие топчутся на месте десятилетиями и никак не могут выбиться в начальники? Бизнес-тренеры говорят, что всё дело в так называемых якорях, которые человек сам устанавливает своему подсознанию. Кирилл Попов , сооснователь и генеральный директор сети студий коррекции фигуры Laser Pro рассказал о том, как ему удалось оказаться на верхушке бизнес-иерархии.

В ноябре 2014 года я пришёл в Группу компаний «Coffee Like» и уже через 3 дня возглавил одну из компаний. Ещё через 2 месяца стал директором второй компании, через 4 — третьей, а ровно через год уже руководил всеми пятью компаниями группы с абсолютно разной спецификой деятельности.

1. «Учись у шума ветра». Пару лет назад мы с партнером были в гостях у Федора Овчинникова , основателя сети ДоДо Пицца, и он поделился со мной своей философией: «Учиться можно даже у шума ветра». Её смысл в том, что знания можно черпать отовсюду: у случайного попутчика в самолете, молодой мамы, гуляющей с детьми, дедушки на лавочке, из детской книжки «Карлсон, который живет на крыше», курсов на платформе Нетология и так далее.

Главное, уметь применять и воплощать в жизнь приобретенные знания. Преподаватели в университете не расскажут о жизни и бизнесе то, что знают практики. Поверьте, те, кто держит палатку с сигаретами около метро, или возит каждую неделю сумки одежды из Стамбула, чтобы торговать на рынке все равно о бизнесе знает больше, чем теоретик.

Конечно, приведенные мною примеры — это не то, к чему хочется стремиться, но это бесценные знания и опыт для принятия правильных решений. Важно постоянно находиться в потоке актуальной информации, быть открытым для всего нового. Кстати, перед нашей встречей с основателем сети ДоДо Пицца, он попросил нас как руководителей «Coffee Like» (на тот момент) провести презентацию для сотрудников ДоДо, чтобы, возможно, научиться чему-то новому у нас. Это был опыт взаимного обучения и погружения в сферу друг друга.

2. Мыслить абстракциями — это не про бизнес. В первую очередь, для меня важен прописанный план и сформулированные задачи. Решением этих задач всегда будет конкретный результат: открыл новую точку, получил прибыль на 100 000 больше, привлек 2 новых инвесторов и т.п. Предприниматель, который ставит конкретную задачу всегда достигает цели. Например, вы хотите получать прибыль 200 тысяч рублей вместо 100 тысяч? Посчитайте, сколько у Вас было клиентов за прошлый месяц, посчитайте, сколько денег они принесли, вычислите самых платежеспособных и поставьте задачу заработать в 2 раза больше на них. Разделяйте одну задачу на более мелкие и конкретные.

3. Мелочи приносят результат. Важно все. Каждый нюанс: сервис, общение с клиентом, работа команды. Никаких компромиссов и скидок на то, что это мелочь. При каждом звонке мы обращаемся к клиенту только по имени. Всегда знаем, когда следующий визит клиента и что для него особенно важно. Мы максимально быстро идентифицируем клиента: это экономит время оператора и администратора, уменьшает вероятность ошибок. Это делает нас фаворитом в любой гонке, потому что для клиента главное — удобство. Мы ввели уходовую линию косметики для тела против вросших волос, поэтому клиентам не нужно идти и покупать ее в другой магазин или искать в интернете. Уделяя внимание деталям, Вы проявляете заботу о клиенте. 4. Ищите тех, кто готов принимать решения. Бизнес будет развиваться тогда, когда брать на себя ответственность будет готов не только собственник бизнеса, но, например, руководитель отдела или подразделения. Брать ответственность за всё, что с тобой происходит — это ценный профессиональный навык. Люди, которые умеют им пользоваться, приносят измеримые результаты. Когда мне ставили задачи, я сам, без дополнительных вопросов, выполнял работу и полностью брал на себя ответственность за результат. Если руководитель боится уехать в отпуск, потому что ему не на кого будет оставить компанию — значит, он что-то делает не так. Принимать решение порой сложно, но это огромная свобода и честность перед самим собой. Это обязательно будет оценено по достоинству. 5. Без любви и труда — никуда. Бизнес можно сравнить со спортом. Почему спортсмены сверхмотивированы, почему они бьются и бегут вперед несмотря ни на что? Потому что они окружают себя своей деятельностью, потому что вся их жизнь связана с ней. Как только взгляд потух, как только голова перестает интересоваться тем, что происходит вокруг, и работает лишь мышечная память — результатов больше не будет. Также и в бизнесе. В своей работе я могу не думать о времени, быть настоящим и счастливым в каждом моменте, жить и наслаждаться каждой минутой, отдаваясь делу целиком, и именно это приносит результаты. Я вижу цели, вижу задачи — и мои глаза горят.