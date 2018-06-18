«Я не боюсь казаться злой»: Лена Миро объяснила, почему ее ненавидят

Блогер Елена Мироненко , которая более известна как Лена Миро , — одна из самых обсуждаемых персон в интернет-пространстве. Она снискала себе скандальную популярность язвительными высказываниями относительно многих событий и людей. Многие ее не любят и 36-летняя женщина решила объяснить, за что именно.

Вскоре писательница и блогер Лена Миро отметит 37-летие. Она нечасто радует подписчиков собственными фотографиями, хотя очень любит себя и считает красивой женщиной. В отличие от многочисленных медийных персон, знаменитость не демонстрирует наряды и себя на фоне заграничных пейзажей. А вот за грубые осуждения многих звезд шоу-бизнеса многие ее откровенно презирают. На днях автор книг о похудении опубликовала свои снимки, на которых отчетливо видны ее выпуклые вены на руках, которых она, как оказалось, не стесняется: «Я не фотошоплю свои фотографии. Не причесываюсь „волосина к волосине“. Не снимаю по 100 кадров для 1 селфи. Я отказываюсь нервически вкачивать в скулы и губы гель и открыто говорю, сколько мне лет. Да я вообще по нынешним меркам безумная: не трясу шмотьем в Инстаграме, не блещу чекинами из путешествий. Я живу для себя, а не для вас, и именно это многих из вас раздражает. Женщина, которая не скрывает своих вен на руках, вас злит: „Как же так?! Почему она их не прячет?! Этого же надо стыдиться!“.. Я люблю свои вены и свои без 10 дней 37… Мне не нужна ваша любовь. Моя высшая ценность в жизни — это свобода, и под свободой я понимаю отсутствие страха».

Елена Мироненко считает, что большая часть людей боится всего на свете — морщин, одиночества, отношений, выделиться на фоне других, остаться незамеченными, быть плохим родителем, трудностей, смерти и самой жизни. Блогер подчеркивает, что смеет любить себя такой, какая есть. Писательнице не понять стремления многих женщин к идеальности, одобрению общественности. Она уверена, что все это — от неуверенности в себе, что ей чуждо: «Вы, конечно, можете сказать, что я не права, что не любите вы меня потому что, в отличие от тех других женщин, я злая. Я не боюсь казаться злой. Не боюсь говорить злые, как вам кажется, вещи. Не боюсь того, что вы меня за них осудите и от меня отвернетесь».

Пользователи сети поделились собственными мнениями относительно Лены Миро, подчеркнув, что не все так однозначно, как она это видит: «Просто вы неприятная особа, вот и все. И это не из-за зависти к вашей „неземной красоте“, просто так уже я думаю, простите». «В целом ты права, но как-то так сложилось, что тебя не воспринимают воспитанные люди, которые умеют следить за своим языком». «Ничего мы не боимся, просто не умеешь себя вести, потому тебя и не любят, мягко говоря». «Леночка все правильно сказала, ну ведь правда же — все стремятся быть идеальными, а она вот принимает себя с венами и почти 40 годами, молодец!» «Женщина, которая общается, как вы, вообще не стоит обсуждения, я так считаю». «Миро в кои-то веки себе пост посвятила, а не злословию в адрес других, браво».