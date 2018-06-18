«Я не боюсь казаться злой»: Лена Миро объяснила, почему ее ненавидят 

Блогер Елена Мироненко, которая более известна как Лена Миро, — одна из самых обсуждаемых персон в интернет-пространстве. Она снискала себе скандальную популярность язвительными высказываниями относительно многих событий и людей. Многие ее не любят и 36-летняя женщина решила объяснить, за что именно.
Вскоре писательница и блогер Лена Миро отметит 37-летие. Она нечасто радует подписчиков собственными фотографиями, хотя очень любит себя и считает красивой женщиной. В отличие от многочисленных медийных персон, знаменитость не демонстрирует наряды и себя на фоне заграничных пейзажей. А вот за грубые осуждения многих звезд шоу-бизнеса многие ее откровенно презирают. На днях автор книг о похудении опубликовала свои снимки, на которых отчетливо видны ее выпуклые вены на руках, которых она, как оказалось, не стесняется: «Я не фотошоплю свои фотографии. Не причесываюсь „волосина к волосине“. Не снимаю по 100 кадров для 1 селфи. Я отказываюсь нервически вкачивать в скулы и губы гель и открыто говорю, сколько мне лет. Да я вообще по нынешним меркам безумная: не трясу шмотьем в Инстаграме, не блещу чекинами из путешествий. Я живу для себя, а не для вас, и именно это многих из вас раздражает. Женщина, которая не скрывает своих вен на руках, вас злит: „Как же так?! Почему она их не прячет?! Этого же надо стыдиться!“.. Я люблю свои вены и свои без 10 дней 37… Мне не нужна ваша любовь. Моя высшая ценность в жизни — это свобода, и под свободой я понимаю отсутствие страха».
Елена Мироненко считает, что большая часть людей боится всего на свете — морщин, одиночества, отношений, выделиться на фоне других, остаться незамеченными, быть плохим родителем, трудностей, смерти и самой жизни. Блогер подчеркивает, что смеет любить себя такой, какая есть. Писательнице не понять стремления многих женщин к идеальности, одобрению общественности. Она уверена, что все это — от неуверенности в себе, что ей чуждо: «Вы, конечно, можете сказать, что я не права, что не любите вы меня потому что, в отличие от тех других женщин, я злая. Я не боюсь казаться злой. Не боюсь говорить злые, как вам кажется, вещи. Не боюсь того, что вы меня за них осудите и от меня отвернетесь».
Пользователи сети поделились собственными мнениями относительно Лены Миро, подчеркнув, что не все так однозначно, как она это видит: «Просто вы неприятная особа, вот и все. И это не из-за зависти к вашей „неземной красоте“, просто так уже я думаю, простите». «В целом ты права, но как-то так сложилось, что тебя не воспринимают воспитанные люди, которые умеют следить за своим языком». «Ничего мы не боимся, просто не умеешь себя вести, потому тебя и не любят, мягко говоря». «Леночка все правильно сказала, ну ведь правда же — все стремятся быть идеальными, а она вот принимает себя с венами и почти 40 годами, молодец!» «Женщина, которая общается, как вы, вообще не стоит обсуждения, я так считаю». «Миро в кои-то веки себе пост посвятила, а не злословию в адрес других, браво».
Со стороны кажется, что Лене Миро действительно до всех есть дело. Например, она уверена, что третий брак футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова распадется через несколько лет, называет певицу Веру Брежневу непорядочной, в отличие от звезды «Дома-2» Алены Водонаевой. А недавно блогер заявила, что природа отдыхает на детях, подразумевая скандал вокруг актера Михаила Ефремова.