«Берем пример!»: звезда «Деффчонок» Анастасия Денисова поделилась секретами похудения

33-летняя актриса Анастасия Денисова запомнилась зрителям ролью обладательницы пышных форм Палны в сериале «Деффчонки». Ее фигура многим нравилась, но были и те, кто часто критиковали женщину за лишний вес. Неизвестно, их негатив или личное желание усовершенствовать внешность привели знаменитость к тому, что она заметно преобразилась.

Анастасия Денисова демонстрирует отличный результат работы над собой. Звезда «Деффчонок» поделилась секретами похудения, отметив, что речь не идет о конечном результате и она только на пути к заветной цели. Судя по последним фото в Инстаграме и мотивирующим постам, селебрити упорно совершенствует фигуру: «Моя цель — минус 5 кг и подтянуть тело к 1 июля — еду на море. Старт был ровно неделю назад — 8 июня. Результаты за неделю выложу в конце этого поста. В этот раз программу и питание мне подбирает личный тренер, исходя из моих индивидуальных особенностей и целей».

Денисова отмечает, что вовсе не страдает из-за лишних килограммов и любит себя «пышкой и худой фифой». По словам Анастасии, ей скучно придерживаться правильного питания, здорового образа жизни и «прочих полезных вещей». Она не скрывает, что худеет и занимается собственным телом к какому-то определенному событию, что помогает ей вырабатывать мотивацию и адреналин: «Раньше я, конечно, чаще себе ставила цели, последний год запустилась. Питание: на 3 недели полный отказ от любых мучных изделий, сахара и молочных продуктов (молочку убрали, чтобы быстрее толкнуть вес), более 2 л воды в день… Чередую заменитель питания и обычные ПП-блюда (ПП у меня — это рыба/курица/креветки и овощи — все диетически приготовленное)». Что касается физических нагрузок, то актриса старается заниматься спортом ежедневно по часу. Как правило, это бег, быстрая ходьба, плавание, комплекс упражнений (пресс, отжимания, приседания, растяжка). Она не скрывает, что первые три дня ей было очень плохо без сладкого, но результат того стоил — она уже уменьшила объемы на несколько сантиментов.

Подписчики не против присоединиться к Анастасии Денисовой, чтобы вместе с ней добиться заметного похудения: «Вы и так в прекрасной форме». «Как круто! Вы большая молодец, удачи вам!» «Берем пример! Тоже хочу очень похудеть, но пока не получается». «Я с вами! Тоже хочу сбросить вес, так что берусь за свою фигуру и в бой»» «Отлично, что вы так себя мотивируете, а я вот не могу — заедаю стресс вкусностями». «Вы — пример для подражания, тоже буду худеть с вами, нужно 5-10 кг убрать».

Анастасия Денисова всегда считала себя привлекательной, но ее самооценка сильно пострадала после рождения ребенка, когда фигура претерпела заметные изменения. На ее восстановление понадобилось время, но сейчас актриса пребывает в гармонии с внутренним миром и нравится себе в любом виде.