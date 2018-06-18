«Известия»: В метро разрешат съемку и запретят перевозку детей в колясках

Минтранс доработал проект типовых правил пользования метрополитеном с учетом тех комментариев и замечаний, которые поступили в ведомство.

Согласно проекту, вынесено предложение официально позволить вести фото— и видеосъемку. Она будет разрешена «в порядке, установленном правилами» субъектов Федерации.

Это объясняется тем, что в метрополитенах разных городов установлены свои правила.

Вместе с тем, предлагается ввести и запреты. В частности, запретят перевозить детей в колясках и курить электронные сигареты.

Минтрансом было также предложено установить размер багажа, провоз которого будет осуществляться бесплатно. Ручная кладь не может превышать 1 метра 20 сантиметров по сумме трех измерений (длина, ширина и высота).

Однако, как отметили в Союзе пассажиров, несмотря на внесенные пункты, проект все же еще нуждается в дополнительной обработке.