«Такие гены, а таланта нет»: выступление дочери Волочковой сочли крайне посредственным

Известная балерина Анастасия Волочкова гордится своей 12-летней дочерью, которая, по уверениям бывшей примы, с самого детства выделялась своими творческими наклонностями. А потому знаменитость поделилась с публикой выступлением своей дочери, которое, однако, смутило ее поклонников, посчитавших, что Анастасия льстит своей наследнице и Ариадне явно не стоит становиться артисткой.

Экс-прима Большого театра, балерина Анастасия Волочкова уже не блистает на сцене, однако до сих пор вызывает большой интерес у общественности и, к сожалению, совсем не с положительной стороны. Публика возмущена развязным поведением звезды, и всячески осуждает буквально каждый шаг Анастасии, в особенности критикуя ее за бесконечную череду шпагатов, которые дива демонстрирует везде и всюду. В то же время у артистки подрастает смена — ее 12-летняя дочь Ариадна также проявляет интерес к танцам и музыке, а знаменитая мама довольна увлечениями своей дочери и, кажется, всегда готова расхваливать ее бесконечные таланты.

По уверениям балерины, ее дочь с успехом занимается вокалом и танцами, и вот наконец Анастасия представила на суд общественности результаты длительных тренировок своей девочки — да, Ариадна Волочкова поднялась на сцену и блеснула своим мастерством перед небольшой аудиторией, исполнив речитатив на детском празднике. Однако ее выступление сочли совсем не таким блестящим, как ожидалось. Стоит ли говорить, что после стольких комплиментов и восхвалений в адрес Ариадны публика была откровенно разочарована выступлением девочки. И хотя критиковать подростка многим пользователям показалось неправильным, они все же не смогли сдержать свое изумление и недоумение, настолько нелепо смотрелся номер Ариадны.

В результате зарождающуюся звезду раскритиковали за неумелый рэп и неловкие движения, удивляясь тому, отчего же идеальная танцовщица-мать не научила свою дочь красиво двигаться на сцене, ну или хотя бы произвести достойное впечатление. «Столько времени было потрачено на обучение — и вот это результат? Анастасия, вас явно обманули. Извините, но у Ариадны талант попросту отсутствует» «Я просто в шоке. Нелепая песня, рваные движения, сгорбленная спина. Ариадна еще ребенок, и критиковать ее нехорошо, однако шоу-бизнес не для нее» «Такие гены у девочки, а таланта нет. Уверена, ваша дочь найдет себя, и незачем поощрять то, к чему склонностей нет»

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 15 Июн 2018 в 6:37 PDT «Как-то неумело двигается. Дерганная вся, что ли. И дыхания явно не хватает для всей строки песни. Этот номер — ну совсем не повод для гордости» «Что-то я не пойму. Хорошо же пела, куда сейчас делась сила голоса? Ну и танцевальный номер вовсе провальный. Не унаследовала Ариадна от вас ни пластики, ни чувства ритма» А ведь и в самом деле раньше Ариадна удивила своим вокалом, выступив на церемонии вручения премии «Ребенок года». Справедливости ради стоит отметить, что то, как девочка пела, хоть и пришлось публике по вкусу, однако вместе с этим нет-нет да навело некоторых поклонников на мысль о фонограмме.