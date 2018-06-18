Не просто садовый сарай: решения для декоративного оформления

Так уж исторически сложилось, что у большинства дачников нет отдельного садового сарая: есть капитальный общий, им и обходятся. Но это не всегда удобно: все домашние активно способствуют его заполнению, причем самое удобное место для новой вещи почему-то оказывается прямо у порога. Естественно, со временем у входа образуется труднопреодолимый завал.

Садовый сарай вполне может стать украшением дачи

Не стоит забывать и еще одну особенность: многие из нас просто не в силах сразу отправить на свалку вышедшую из обихода вещь, будь то старое пальто или захромавший журнальный столик — а вдруг на что-нибудь сгодится? Нет уж, пусть некоторое время полежит, но не в доме же! Ясно, куда отправляются старые вещи на передержку. В результате добыть из сарая грабли, не обрушив на себя груду вещичек, не всегда получается. Совсем иное дело — садовый сарай. Личный, где хранится только наше добро: вилы и грабли, тяпки и совочки, грунт и горшочки, колышки и бечевочки, маркеры и садовый журнал. И если ваше воображение услужливо нарисовало примерно такую картинку (как на фото ниже), не волнуйтесь: сарай не обязательно должен быть ветхим, пыльным или неприглядным.

Старый садовый сарай

Садовый сарай может быть уютным и очаровательным настолько, что вам захочется проводить вблизи него как можно больше времени, а за решениями для его декоративного оформления дело не станет.

Совершенство в миниатюре

Небольшой садовый сарайчик может быть вместительным и функциональным: на откидном столике удобно пересаживать цветы или пикировать рассаду.

Садовый сарай-шкаф

Найдется место и для лопат, и для леек, а на полочках удобно разместятся перчатки, секатор и прочая полезная мелочь. Не обязательно даже покупать материал: для обустройства симпатичного сарайчика можно использовать двери и оконные рамы, оставшиеся после ремонта.

Мини-сарай из старых дверей

Главное — все необходимое для садово-огородных работ находится в одном месте и легко доступно.

Два в одном

Можно удвоить пользу садового сарая, обустроив в нем мини-тепличку для выращивания рассады.

Садовый сарай с теплицей

Или соорудить небольшой навес, под которым удобно разместится поленница или садовая тачка.

Садовый сарай с навесом

Или обустроить уютное местечко для отдыха, где можно и небольшой дождик переждать, и чайку попить.

Садовый сарайчик с местом для отдыха

А у моей знакомой к садовому домику пристроен навес, под которым поместились небольшая песочница и качели. Очень удобно: и работа продвигается, и дети под присмотром.

Сказочная красота

Наверняка многие не отказались бы хранить садово-огородный инвентарь в избушке, словно сошедшей со страниц книги сказок.

Сказочное решение для оформления садового сарая

Или в таком чудесном домике. Правда, велика вероятность, что дети быстро отвоевали бы его для собственных нужд, оставив тяпки и грабли без крыши над головой =)

Садовый сарайчик — домик из сказки

Пришлось бы срочно сооружать для инвентаря новый сарай. Но это не проблема: недостатка в идеях нет, вот еще несколько интересных.

Очарование цвета

Здесь акцент сооружения — цветовое решение. Белоснежное строение смотрится очень красиво, но подойдет, пожалуй, лишь фанатам чистоты. Я бы не рискнула выкрасить свой садовый сарай в белый цвет (даже обычный дождь превратит его в замарашку, не говоря уж о не всегда чистых руках, которыми придется дверь открывать), а вот полюбоваться им — с удовольствием.

Белоснежный садовый сарай: красиво, но непрактично

А вот нежный сиреневый и глазу приятен, и не такой маркий.

Лавандовый цвет — отличное решение

Благородный серый гармонично впишется в любой окружающий пейзаж.

Серый цвет садового сарая — классика

Дав волю фантазии, можно комбинировать цвета до бесконечности: а кто сказал, что садовый сарай должен быть однотонным?

Хорошо смотрятся различные оттенки зеленого с белым

На мой взгляд, вариант оформления садового сарая на фото ниже — отличное решение: много естественной текстуры древесины и совсем чуть-чуть нежной пастели.

Минимум краски и усилий — и садовый сарай становится элементом ландшафтного дизайна

Согласитесь, не будь оконные рамы и дверь окрашены, строение выглядело бы обыденно, но минимум краски придал ему стильный вид.

Из чего строим?

В приоритете, конечно, древесина во всех видах и формах.

Деревянный садовый сарайчик

Зачастую дерево даже не покрывают краской, оставляя его в естественном виде. Но от защитных пропиток я бы все же не стала отказываться.

Интересное решение для деревянного садового сарая

Кстати, один из наших читателей нашел весьма оригинальное решение отделки сарая корой — смотрится очень эффектно! Кирпичные сараи подойдут тем, кто хочет обзавестись основательным строением.

Добротная постройка из кирпича

Совсем не обязательно копировать предложенные идеи: перерабатывайте и изменяйте их по своему усмотрению, дополняйте приятными вам деталями. Ведь это ваш садовый сарай, и только вам решать как сделать его украшением дачного участка.

А что внутри?

Приятный внешний вид, конечно, замечательно. Но не менее важно и то, как выглядит сарайчик изнутри! Нам ведь его лицезреть не один раз в день, поэтому очень желательно, чтобы внутри он был так же хорош, как и снаружи. Окошко, даже маленькое, создаст ощущение жилой комнаты, а не склада для лопат и граблей. Представляете, как приятно будет сидеть у окна, записывая дату высадки рассады или высчитывая срок очередной подкормки для томатов?

Садовый сарай с окошком будет уютнее

Для обустройства сгодятся подручные материалы: несколько досок и ящиков обеспечат нас рабочим столом.

Рабочий стол из досок и ящиков

Продолжать перебирать удачные варианты оформления садовых сараев можно до бесконечности) Пожалуй, пора возвращаться к действительности. У меня, к сожалению, садового сарая нет: тяпки и лопаты ютятся в общем со всеми вытекающими отсюда последствиями, о которых я упоминала в начале статьи. Никоим образом не причисляю себя к фанатам идеального порядка, но все же хотелось бы находить вещи там, где их оставила. Поэтому садовый сарай для меня не только мечта, но и насущная потребность. На нынешнем участке строить что-либо смысла нет — постоянные подтопления ставят под вопрос дальнейшее проживание на нем. А вот на новом земельном наделе у меня садовый сарай будет обязательно! Поэтому сейчас я в процессе активного поиска красивых (но не в ущерб практичности) идей его оформления. Друзья, делитесь фото своих садовых сарайчиков или интересными идеями, увиденными в интернете — все пригодится! Чаще всего шедевры — собирательные образы: с миру по нитке — и готов не просто садовый сарай, а достойное украшение дачи =) В статье использованы фото с сайта ru.pinterest.com и pixabay.com.