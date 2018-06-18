«Такого я еще не видывала»: зачем Елена Летучая залезла в котелок на огне?

Телезвезда привлекла внимание поклонников кадром, на котором, кажется, из нее варили суп. Большой походный чан на костре и Елена Летучая внутри — публика была озадачена замысловатой композицией и вдоволь посмеялась, вопрошая, вкусен ли обед из главного «Ревизорро» страны.

Известная телеведущая и журналист Елена Летучая обожает банные процедуры, по крайней мере, дива никогда не отказывает себе в возможности как следует распариться и отхлестать себя вениками. Неудивительно, что в списке банных комплексов, которые опробовала Елена, попадаются и заведения с довольно оригинальным взглядом на мир. На днях теледива поделилась очередным досугом в бане, развеселив своих почитателей оригинальным дизайнерским решением, ведь, чтобы попариться, необходимо было залезть в чугунный чан, висящий над костром.

На такую композицию просто невозможно было не обратить внимания, а потому развеселившиеся пользователи сети наперебой стали упражняться в остроумии, удивляясь нетрадиционному решению дизайнеров интерьера. Да и в конце концов, разве каждый день мир имеет возможность наблюдать, как из публичного человека варят суп в походном котелке! «Соль насыпать — вкусно будет» «Выглядит как обед для дикого племени» «Роскошный супчик. Наконец-то. Бог услышал молитвы рестораторов» «Такого я еще не видывала. Ленку сварили!» «Это суп. Точно суп. Как товарное соседство, не нарушено?» «Вспоминается все про кипящую воду и парное молоко»

«Лена, помните сказку о золотом петушке…?» «И сварили из Елены суп» «Баба Яга поймала и в чан с горячей водой посадила!»

Хотя что уж скрывать. После того, как Елена уменьшила свое эфирное время и практически перестала появляться на экранах телевизоров, звезда то и дело удивляет поклонников своим оригинальным взглядом на жизнь. Чего только стоит ее появление на красной ковровой дорожке сочинского кинофестиваля, где вместо вечернего наряда, макияжа и укладки Летучая предстала в спортивном наряде и с извиняющейся улыбкой сообщила, что, увы и ах, не подготовилась к мероприятию.