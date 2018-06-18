«Бессмертный» сорняк и мощнейший аллерген: что нужно знать об амброзии

За звучным, многообещающим названием скрывается злейший враг а­ллергика: амброзия — один из самых распространенных сорняков, заставляющий страдать в пору цветения миллионы людей по всему миру.

В переводе с греческого «амброзия» — бессмертие. Так в Древней Греции называли пищу богов, которая дарует вечную жизнь. Растение, сегодня известное как амброзия (вернее, несколько видов растений), вероятно, получило это название потому, что в древности использовалось для бальзамирования. Ничего чудесного нет ни в ее аромате, ни в ней самой — амброзия полыннолистная, к примеру, которая заставляет страдать аллергиков особенно, вообще непригодна в пищу. Коровы ее едят, но после этого их молоко становится неприятным на вкус.

С амброзией одни проблемы: это сорняк, который быстро разрастается и иссушает почву, обедняя ее и лишая питания и возможности роста культурные растения. Она агрессивна, легко выносит и засуху, и затопление, у нее гигантский, до 2 метров, «рост» и мощные корни, которые не так-то просто выдернуть целиком (а без этого амброзию не победить). Более того, она выделяет в воздух вещества, которые подавляют рост других растений. Вред от нее настолько серьезный, что санитарные службы мониторят даже продажу семян огородных растений — иногда в них находят примеси семян амброзии, и в таком случае партия уничтожается. Словом, достойная компания борщевику и другим «вредителям».

Аллерген №1 И даже тем, кто не занимается сельским хозяйством и вообще живет в городе, а возможно, и никогда не видел амброзию в глаза, это растение умудряется создавать проблемы. В конце лета оно цветет с образованием большого количества пыльцы, являющейся сильнейшим аллергеном. Реакция, которую она вызывает, похожа на аллергию на другие виды пыльцы — это ринит, крапивница, конъюнктивит и прочий набор вплоть до удушья, но симптомы намного тяжелее. Человеку с аллергией на амброзию, очутившемуся на поле, где она цветет, или в непосредственной близости, может понадобиться госпитализация.

Проблема еще и в том, что пыльца у этого растения очень летучая и легко переносится с ветром на большие расстояния, доставая до регионов, где амброзия особо не растет. До 40 процентов людей, которые приходят в сезон к врачам с поллинозом, реагируют на амброзию, а в южных регионах, по разным данным, амброзийный поллиноз — у каждого пятого.

Стандартная рекомендация постараться уехать на время цветения опасного растения в случае с амброзией имеет особый смысл. Вот только, к сожалению, она растет повсеместно: с тех пор как в прошлом веке это коварное растение было завезено в наши края с территории Северной Америки, оно успело распространиться на большие территории, особенно на юге страны.

Человеку с аллергией на пыльцу амброзии идея провести бархатный сезон на юге России или в Южной или Центральной Европе, к сожалению, не подходит. Амброзия цветет там с середины лета до середины осени, а пик пыления этого растения как раз в самое «бархатное» время — с конца августа до середины сентября.

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Что нельзя есть с аллергией на амброзию

Если у вас поллиноз, связанный с реакцией на п­ыльцу а­мброзии, вам противопоказаны:

мед дыня, арбуз, тыква

орехи и все продукты из подсолнечника (в том числе масло)

укроп, петрушка, сельдерей

любые продукты и напитки, содержащие полынь, ромашку, эхинацею и другие травы из числа сложноцветных

тмин, кориандр, имбирь, корица

горчица, майонез

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