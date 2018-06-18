Филиал «ПМУ» стал лучшим в конкурсе на лучшие санитарно-бытовые условия

Президиум Пермской краевой организации Росхимпрофсоюза 14 июня подвёл итоги смотра-конкурса на лучшее санитарно-бытовое обслуживание работников среди организаций химической отрасли региона. Цех погрузки продукции филиала «ПМУ» АО « ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми, который был заявлен на конкурс в этом году, успешно прошёл проверку экспертной комиссии. В итоге завод в очередной раз стал победителем в группе предприятий с численностью работников до тысячи человек.

Комиссия в составе заместителя председателя краевой отраслевой профсоюзной организации, а также представителей химических предприятий Прикамья, осмотрела помещения подразделения-конкурсанта в конце апреля. Эксперты уделяли повышенное внимание тому, насколько санитарно-бытовые условия соответствуют нормативным требованиям в душевых комнатах, помещениях для переодевания и хранения спецодежды, комнатах для приёма пищи. Оценивалось также исполнение противопожарного режима и другие позиции.

«Очень важно, чтобы состояние подразделения, которое заявлено на конкурс, соответствовало общей картине с санитарно-бытовыми условиями на предприятии. «ПМУ» традиционно выгодно отличается минимальным количеством замечаний и высоким уровнем общей культуры производства. Ежегодно цеха этого завода занимают первые места в группе предприятий численностью до тысячи человек. Работники обеспечены шкафами для хранения СИЗ, помещениями для приёма душа, обогрева, стирки и сушки спецодежды. Есть бутилированная питьевая вода. Помещения хорошо освещены и снабжены системами вентиляции. Очередная победа — показатель системного подхода к обеспечению достойных условий труда», — рассказал зампредседателя крайкома Росхимпрофсоюза, главный технический инспектор труда в Пермском крае Владимир Потеряев.

Кстати, филиал «ПМУ» является постоянным участником отраслевого конкурса на лучшие санитарно-бытовые условия. Большинство подразделений эксперты Росхимпрофсоюза оценили на высший балл.