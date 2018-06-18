Калининградские волонтёры просят помощи на лечение пса, которому неизвестные выжгли глаза

Волонтёры просят помочь в лечении пса Дэна, которому неизвестные выжгли глаза. В настоящее время он находится в приюте «Передержка в Косме».

Животное было найдено в Балтийске в частном доме. Пёс был очень худой, весь в клещах и с повреждёнными глазами. Дэн был доставлен в клинику «Белый клык», где ему сделали операцию стоимостью 20 тысяч рублей.

Предположительно, собаке кто-то брызнул в морду из баллончика. «В клинике сказали, что сделано это было целенаправленно, прямо в глаза», — рассказала «Клопс» волонтёр Алёна.

Псу предстоит ещё долгое лечение. Волонтёры просят оказать приюту финансовую помощь. Желающие помочь могут связаться с его представителями «ВКонтакте».

"Клопс" напоминает, что переводить деньги стоит исключительно по реквизитам, указанным на официальной странице приюта. Следует опасаться мошенников, которые размещают в комментариях или присылают личным сообщением номера собственных карт.