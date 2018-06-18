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Калининградские волонтёры просят помощи на лечение пса, которому неизвестные выжгли глаза
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Калининградские волонтёры просят помощи на лечение пса, которому неизвестные выжгли глаза 

Клопс.Ru 23 минуты назад
Волонтёры просят помочь в лечении пса Дэна, которому неизвестные выжгли глаза. В настоящее время он находится в приюте «Передержка в Косме».
Животное было найдено в Балтийске в частном доме. Пёс был очень худой, весь в клещах и с повреждёнными глазами. Дэн был доставлен в клинику «Белый клык», где ему сделали операцию стоимостью 20 тысяч рублей.
Предположительно, собаке кто-то брызнул в морду из баллончика. «В клинике сказали, что сделано это было целенаправленно, прямо в глаза», — рассказала «Клопс» волонтёр Алёна.
Псу предстоит ещё долгое лечение. Волонтёры просят оказать приюту финансовую помощь. Желающие помочь могут связаться с его представителями «ВКонтакте».
"Клопс" напоминает, что переводить деньги стоит исключительно по реквизитам, указанным на официальной странице приюта. Следует опасаться мошенников, которые размещают в комментариях или присылают личным сообщением номера собственных карт.
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